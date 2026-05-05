Udine, previsioni meteo del 6 maggio 2026

UDINE – Per Udine, le previsioni meteo di mercoledì 6 maggio 2026 delineano una giornata di maltempo marcato, con piogge diffuse e persistenti legate a una vasta area depressionaria sul Nord-Est. Gli accumuli previsti sono consistenti, fino a 27 mm di pioggia, con temperature comprese tra 14°C e 18°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2730 metri, mentre i venti soffieranno tesi dai quadranti meridionali. Presente una allerta meteo per pioggia, indice di una giornata da monitorare attentamente.

Mattino: piogge diffuse e possibili rovesci

La giornata inizierà con cieli coperti e precipitazioni diffuse, spesso a carattere continuo. Non si escludono rovesci localmente più intensi, inseriti in un contesto di maltempo organizzato che interesserà in modo uniforme il territorio udinese. I venti, già sostenuti, soffieranno da Sud-Sudest, contribuendo a mantenere attiva la fase perturbata.

Pomeriggio: attenuazione parziale ma instabilità persistente

Nel corso del pomeriggio si potrà osservare una temporanea attenuazione delle precipitazioni, con fenomeni meno diffusi o più intermittenti. Tuttavia, il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, e l’atmosfera continuerà a essere instabile. I venti tenderanno a disporsi da Sud, mantenendosi tesi, senza favorire un miglioramento deciso.

Sera: deboli piogge e persistenza della copertura nuvolosa

In serata le precipitazioni proseguiranno sotto forma di piogge deboli ma diffuse, accompagnate da un cielo ancora completamente coperto. Il contesto resterà perturbato, anche se con fenomeni meno intensi rispetto alla fase mattutina. La giornata si concluderà quindi con un quadro ancora instabile e umido.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 7 maggio: tempo variabile con piogge leggere residue, soprattutto nelle prime ore;

tempo variabile con piogge leggere residue, soprattutto nelle prime ore; Venerdì 8 maggio: miglioramento con velature sparse e condizioni più stabili;

miglioramento con velature sparse e condizioni più stabili; Sabato 9 maggio: giornata soleggiata e più stabile, grazie al rinforzo dell’alta pressione.

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