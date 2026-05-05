Trieste, previsioni meteo del 6 maggio 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste indicano per mercoledì 6 maggio 2026 una giornata caratterizzata da tempo instabile e condizioni perturbate, inserita in un quadro più ampio di bassa pressione sul Nord-Est. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con piogge distribuite nell’arco della giornata e una breve attenuazione nel pomeriggio. Sono attesi circa 10 mm di pioggia, con temperature comprese tra 16°C e 20°C e uno zero termico intorno ai 2760 metri. Da segnalare inoltre la presenza di venti tesi dai quadranti meridionali e una allerta meteo per vento, elemento che contribuirà a rendere la giornata dinamica soprattutto lungo la costa.

Mattino: cieli coperti e prime piogge diffuse

La giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni deboli ma diffuse, che interesseranno gran parte del territorio triestino. Il contesto sarà tipicamente perturbato, con piogge a tratti continue e venti tesi da Sud-Sudest, capaci di accentuare la percezione di instabilità. Il mare si presenterà poco mosso, ma in progressivo movimento con il passare delle ore.

Pomeriggio: attenuazione temporanea dei fenomeni

Nel corso del pomeriggio si assisterà a una temporanea attenuazione delle precipitazioni, con piogge più sporadiche e qualche possibile pausa asciutta. Nonostante ciò, il cielo resterà prevalentemente coperto, senza vere schiarite significative. I venti continueranno a soffiare tesi dai quadranti meridionali, mantenendo il quadro meteo instabile e impedendo un reale miglioramento.

Sera: nuova intensificazione delle piogge

Dalla serata è atteso un nuovo peggioramento, con il ritorno di piogge diffuse e più insistenti, in linea con la persistenza della circolazione depressionaria. Le precipitazioni torneranno a interessare il territorio in modo più organizzato, riportando condizioni di maltempo diffuso e confermando una giornata complessivamente instabile.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 7 maggio: condizioni variabili con possibili piogge residue, in un contesto ancora instabile;

condizioni variabili con possibili piogge residue, in un contesto ancora instabile; Venerdì 8 maggio: miglioramento con velature sparse e tempo più asciutto;

miglioramento con velature sparse e tempo più asciutto; Sabato 9 maggio: ritorno del sole con condizioni stabili e prevalentemente soleggiate.

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