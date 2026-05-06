Trieste, previsioni meteo del 7 maggio 2026

TRIESTE – A Trieste la giornata di giovedì 7 maggio si aprirà con condizioni ancora instabili, ma con una tendenza al miglioramento nel corso delle ore. Il contesto meteorologico sarà inizialmente influenzato da una residua nuvolosità compatta, ma con il progressivo rinforzo della pressione si assisterà a un graduale ritorno di condizioni più asciutte e luminose. Le temperature saranno comprese tra 16°C e 20°C, con uno zero termico intorno ai 2558 metri. Attenzione ai venti: soffieranno tesi da Sudovest per gran parte della giornata, accompagnati da allerta meteo per vento. Mare poco mosso.

Mattino: nuvolosità compatta e deboli piogge

La prima parte della giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con la possibilità di deboli piogge diffuse. Gli accumuli resteranno contenuti, intorno ai 3 mm, ma sufficienti a rendere l’atmosfera umida e grigia. Il quadro è coerente con una fase di instabilità residua, tipica delle situazioni in cui una perturbazione si allontana lentamente.

Pomeriggio: schiarite in estensione e miglioramento

Dal pomeriggio si farà strada un deciso miglioramento. Le nubi tenderanno a diradarsi lasciando spazio a ampie schiarite, fino a condizioni di cielo poco nuvoloso. Il clima diventerà più gradevole, con una sensazione di maggiore stabilità. I venti resteranno sostenuti, ma con tendenza a una graduale attenuazione nelle ore successive.

Sera: stabilità e cieli più sereni

In serata il miglioramento sarà ormai consolidato, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio. L’atmosfera risulterà più asciutta e stabile, ideale per attività all’aperto dopo una mattinata incerta. Il mare si manterrà poco mosso, mentre i venti, pur presenti, risulteranno meno incisivi.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 8 maggio: cielo caratterizzato da velature estese, con sole filtrato ma senza fenomeni rilevanti;

cielo caratterizzato da velature estese, con sole filtrato ma senza fenomeni rilevanti; Sabato 9 maggio: tempo soleggiato e stabile, con condizioni ideali su tutta la costa;

tempo soleggiato e stabile, con condizioni ideali su tutta la costa; Domenica 10 maggio: possibile peggioramento con temporali anche localmente intensi, segno di una nuova fase instabile.

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