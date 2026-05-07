Udine, previsioni meteo del 8 maggio 2026

UDINE – A Udine la giornata di venerdì 8 maggio sarà dominata da condizioni meteorologiche generalmente stabili e perlopiù soleggiate. L’espansione di un campo di alta pressione garantirà infatti tempo asciutto e temperature in sensibile aumento, con valori massimi che raggiungeranno i 25°C, regalando un’atmosfera quasi estiva nelle ore centrali della giornata. I cieli si presenteranno in prevalenza poco nuvolosi, anche se dal pomeriggio-sera saranno possibili alcuni addensamenti nuvolosi. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo attive.

Mattino: sole prevalente e aria fresca

La mattinata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, in un contesto stabile e luminoso. Le temperature minime si manterranno piuttosto fresche all’alba, attorno agli 11°C, ma il soleggiamento favorirà un rapido rialzo termico già nel corso della mattinata. I venti soffieranno deboli da Nord, contribuendo a mantenere una buona qualità dell’aria e condizioni meteorologiche piacevoli.

Pomeriggio: clima quasi estivo e qualche nube in aumento

Nel pomeriggio il tempo resterà prevalentemente stabile, con ampie schiarite e temperature decisamente miti. I valori massimi toccheranno i 25°C, rendendo la giornata una delle più calde della settimana nel Friuli centrale. Solo verso sera si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, senza però precipitazioni associate. I venti ruoteranno da Sudovest e tenderanno a intensificarsi moderatamente.

Sera: più nuvole ma senza fenomeni

Durante la serata aumenteranno gli addensamenti nuvolosi, soprattutto sulle aree interne e pedemontane, ma il tempo rimarrà asciutto. L’atmosfera continuerà comunque a mantenersi mite e stabile, con temperature piacevoli anche nelle ore notturne.

Tendenza meteo Udine

Sabato 9 maggio: giornata ancora soleggiata e stabile, con temperature superiori alla media del periodo;

giornata ancora soleggiata e stabile, con temperature superiori alla media del periodo; Domenica 10 maggio: aumento della variabilità con possibili piogge sparse e locali rovesci;

aumento della variabilità con possibili piogge sparse e locali rovesci; Lunedì 11 maggio: condizioni ancora instabili, con alternanza tra schiarite e precipitazioni intermittenti.

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