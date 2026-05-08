Udine, previsioni meteo del 9 maggio 2026

UDINE – Sarà una giornata dal sapore quasi estivo quella attesa su Udine per sabato 9 maggio 2026. Le previsioni indicano infatti tempo stabile, sole prevalente e temperature decisamente miti, con valori massimi che raggiungeranno i 26°C nel corso del pomeriggio. L’alta pressione in rinforzo sul Nord Est garantirà condizioni generalmente asciutte e soleggiate su gran parte del Friuli Venezia Giulia. Su Udine il contesto meteorologico apparirà particolarmente favorevole, con cieli poco nuvolosi e assenza di precipitazioni per gran parte della giornata. I venti saranno inizialmente deboli da Sudovest, in successiva intensificazione moderata dai quadranti meridionali durante il pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista.

Mattino: sole prevalente e temperature gradevoli

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche molto tranquille. Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con solo qualche locale addensamento innocuo. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 10-11°C, valori piuttosto freschi ma destinati a salire rapidamente grazie all’irraggiamento solare. I venti soffieranno deboli da Sudovest, favorendo una sensazione climatica gradevole. La buona stabilità atmosferica garantirà condizioni ideali per spostamenti, eventi all’aperto e attività sportive.

Pomeriggio: clima quasi estivo con massime fino a 26°C

Nel corso delle ore pomeridiane il sole continuerà a prevalere sul territorio udinese. Soltanto tra tardo pomeriggio e sera potranno comparire alcuni addensamenti nuvolosi sparsi, senza però fenomeni associati. La temperatura massima raggiungerà i 26°C, uno dei valori più elevati registrati negli ultimi giorni. Il clima risulterà particolarmente mite e piacevole, con ventilazione moderata da Sud-Sudovest. Anche lo zero termico, previsto attorno ai 2893 metri, confermerà la presenza di una massa d’aria decisamente più temperata rispetto ai giorni scorsi.

Sera: nubi in lieve aumento ma tempo ancora asciutto

Durante la serata aumenterà leggermente la nuvolosità, soprattutto sulle aree pedemontane e montane del Friuli. Su Udine città, tuttavia, il tempo resterà stabile e asciutto. Le temperature caleranno lentamente mantenendosi comunque su valori superiori alla media serale del periodo. Non sono previste precipitazioni.

Tendenza meteo Udine

Domenica 10 maggio: attese condizioni di variabilità con possibilità di piogge leggere sparse, soprattutto nel pomeriggio e in serata;

attese condizioni di variabilità con possibilità di piogge leggere sparse, soprattutto nel pomeriggio e in serata; Lunedì 11 maggio: il tempo resterà instabile con nuovi episodi di pioggia intermittente alternati a schiarite temporanee;

il tempo resterà instabile con nuovi episodi di pioggia intermittente alternati a schiarite temporanee; Martedì 12 maggio: possibile ulteriore peggioramento con rovesci sparsi e fenomeni più diffusi, in particolare nelle ore centrali della giornata.

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