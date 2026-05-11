Udine, previsioni meteo del 12 maggio 2026

UDINE – Sarà una giornata dal doppio volto quella di martedì 12 maggio su Udine e gran parte del Friuli. Le prime ore saranno ancora condizionate dalla presenza di una circolazione depressionaria che porterà piogge diffuse, rovesci e temporali, mentre dal pomeriggio il tempo tenderà progressivamente a migliorare grazie all’arrivo di aria più secca. Le temperature resteranno sotto le medie stagionali, con valori compresi tra 11°C e 17°C, mentre lo zero termico scenderà fino a 1800 metri, segnale di una massa d’aria più fresca in ingresso sul Nordest. Su Udine resta inoltre attiva un’allerta pioggia, legata ai fenomeni temporaleschi previsti nella prima parte della giornata.

Mattino: forte instabilità e rovesci temporaleschi

La mattinata sarà la fase più critica della giornata. Su Udine sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da piogge intense, rovesci e temporali localmente di forte intensità. Gli accumuli complessivi potranno raggiungere gli 11 millimetri, con fenomeni più consistenti nelle aree interne e pedemontane del Friuli. I venti soffieranno forti da Nord-Nordovest, contribuendo ad aumentare la sensazione di freddo e instabilità atmosferica.

Pomeriggio: graduale miglioramento e schiarite

Nel corso del pomeriggio il sistema perturbato tenderà lentamente ad allontanarsi verso est. Le precipitazioni diventeranno più intermittenti fino a cessare completamente entro sera. Faranno così la loro comparsa le prime ampie schiarite, favorite dall’ingresso di aria più secca dai quadranti settentrionali. Nonostante il miglioramento, il clima resterà ventilato e piuttosto fresco per il periodo.

Sera: cieli più aperti e clima fresco

La serata vedrà condizioni decisamente più stabili su Udine e provincia. I cieli diventeranno gradualmente poco nuvolosi, con ampie aperture soprattutto nelle ore notturne. Le temperature tenderanno a scendere rapidamente dopo il tramonto, complici i venti ancora sostenuti dai quadranti nordici.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 13 maggio: giornata stabile e prevalentemente soleggiata, con temperature in lieve ripresa;

giornata stabile e prevalentemente soleggiata, con temperature in lieve ripresa; Giovedì 14 maggio: tempo più variabile con possibilità di piogge deboli e intermittenti, soprattutto nelle ore pomeridiane;

tempo più variabile con possibilità di piogge deboli e intermittenti, soprattutto nelle ore pomeridiane; Venerdì 15 maggio: ancora condizioni instabili con piovaschi sparsi e nuvolosità irregolare sul Friuli.

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