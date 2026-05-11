Trieste, previsioni meteo del 12 maggio 2026

TRIESTE – Una nuova perturbazione interesserà il Friuli Venezia Giulia nelle prime ore di martedì 12 maggio, portando anche su Trieste una giornata inizialmente instabile. Il quadro meteorologico sarà caratterizzato da piogge, rovesci temporaleschi e vento sostenuto, soprattutto tra mattina e tarda mattinata, mentre dal pomeriggio è atteso un graduale miglioramento con schiarite sempre più ampie verso sera. Le temperature resteranno piuttosto fresche per il periodo, con valori compresi tra 12°C e 16°C, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 1976 metri. Presente inoltre un’allerta vento, legata al rinforzo delle correnti nordorientali nel corso del pomeriggio.

Mattino: maltempo su Trieste con piogge e possibili temporali

La giornata inizierà all’insegna del maltempo diffuso. Su Trieste sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. I fenomeni potranno risultare localmente intensi nelle prime ore del mattino, con accumuli complessivi attesi intorno ai 9 millimetri di pioggia. I venti soffieranno tesi dai quadranti meridionali, contribuendo ad accentuare la sensazione di instabilità lungo il litorale e nelle aree più esposte della città. Il mare si presenterà poco mosso tendente a mosso, con condizioni in progressivo cambiamento nel corso della giornata.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni e ingresso di aria più secca

Dal primo pomeriggio la situazione tenderà gradualmente a migliorare grazie all’allontanamento della circolazione depressionaria verso est. Le precipitazioni saranno in progressiva attenuazione e lasceranno spazio a schiarite sempre più ampie. Contestualmente entreranno correnti più secche settentrionali, con venti forti da Nordest, elemento che mantiene attiva l’attenzione sul fronte del vento. Nonostante il miglioramento, il clima resterà fresco e ventilato.

Sera: ritorno del sereno su Trieste

In serata il tempo diventerà decisamente più stabile. I cieli tenderanno a rasserenarsi rapidamente fino a risultare poco nuvolosi o sereni su gran parte del territorio triestino. Le temperature si manterranno contenute ma il miglioramento atmosferico renderà la serata più gradevole dopo una mattinata perturbata. Anche il mare tenderà lentamente a calmarsi.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 13 maggio: giornata in prevalenza soleggiata e stabile, con cieli poco nuvolosi e temperature in lieve aumento;

giornata in prevalenza soleggiata e stabile, con cieli poco nuvolosi e temperature in lieve aumento; Giovedì 14 maggio: nuovo aumento della variabilità con possibilità di piogge sparse e rovesci intermittenti, soprattutto nel pomeriggio;

nuovo aumento della variabilità con possibilità di piogge sparse e rovesci intermittenti, soprattutto nel pomeriggio; Venerdì 15 maggio: scenario più instabile con rischio di temporali e rovesci diffusi, accompagnati da un nuovo calo delle temperature.

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