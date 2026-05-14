Udine, previsioni meteo del 15 maggio 2026

UDINE – Una vasta area di bassa pressione porterà condizioni di marcata instabilità su Udine e provincia nella giornata di venerdì 15 maggio 2026. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata, con piogge diffuse e persistenti soprattutto tra mattina e pomeriggio. Secondo le previsioni meteo, sul territorio udinese potranno cadere fino a 19 millimetri di pioggia nel corso della giornata. Le temperature resteranno piuttosto fresche per il periodo, con valori compresi tra una minima di 9°C e una massima di 14°C. Lo zero termico si attesterà attorno ai 1895 metri, mentre i venti soffieranno moderati o tesi dai quadranti meridionali. Al momento non sono previste allerte meteo specifiche sulla provincia di Udine.

Mattino: nuvole compatte e piogge diffuse

La giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti su Udine e sulle aree dell’alta pianura friulana. Fin dalle prime ore saranno presenti deboli piogge diffuse, favorite dall’afflusso di aria umida associata alla perturbazione in transito sul Nord Est. Le temperature del mattino resteranno attorno ai 9-10 gradi, accompagnate da venti moderati di Sudest.

Pomeriggio: fenomeni più intensi e clima umido

Nel corso del pomeriggio il maltempo tenderà temporaneamente a intensificarsi. Le precipitazioni potranno diventare più frequenti e localmente moderate, soprattutto sulle aree pianeggianti e pedemontane della provincia udinese. I venti ruoteranno da Sud-Sudest, risultando a tratti tesi e accentuando la sensazione di umidità. La temperatura massima non supererà i 14°C, mantenendo un clima decisamente fresco per la metà di maggio.

Sera: piogge in attenuazione ma cielo ancora nuvoloso

In serata le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, anche se il cielo resterà prevalentemente molto nuvoloso o coperto su gran parte della provincia. Solo nel corso della notte potranno aprirsi le prime schiarite più consistenti.

Tendenza meteo Udine

Sabato 16 maggio: tempo variabile con qualche pioggia leggera alternata a schiarite;

tempo variabile con qualche pioggia leggera alternata a schiarite; Domenica 17 maggio: prevalenza di sole e cieli poco nuvolosi;

prevalenza di sole e cieli poco nuvolosi; Lunedì 18 maggio: nuova variabilità con possibili piogge deboli.

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