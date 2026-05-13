Udine, previsioni meteo del 14 maggio 2026

UDINE – Il Friuli Venezia Giulia si prepara a una giornata di forte instabilità, con condizioni di maltempo più persistenti sulle aree interne. Per Udine e la pianura friulana, il 14 maggio 2026 sarà caratterizzato da piogge diffuse e rovesci anche intensi, a tratti temporaleschi. Una configurazione depressionaria attiva determinerà precipitazioni continue e clima fresco, con un miglioramento solo parziale atteso in serata.

Udine sotto la pioggia: peggioramento diffuso già dal mattino

Anche su Udine e pianura friulana, la giornata di giovedì 14 maggio 2026 sarà segnata da un contesto fortemente instabile, con cielo molto nuvoloso e piogge diffuse già nelle prime ore del giorno. La presenza di una bassa pressione attiva sul Nord Est determinerà condizioni di maltempo diffuso, con precipitazioni che tenderanno a intensificarsi soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature resteranno fresche per il periodo, con valori compresi tra 10°C e 13°C, in un contesto tipicamente perturbato.

Piogge e rovesci per tutta la giornata

Su Udine il maltempo sarà più persistente rispetto ad altre zone del Friuli. Sono previste piogge continue per gran parte della giornata, con possibili rovesci intensi e locali episodi temporaleschi, soprattutto nelle ore pomeridiane. Gli accumuli potranno risultare significativi, fino a circa 23 mm di pioggia, rendendo la giornata una delle più instabili della settimana. I venti saranno moderati da Est e Est-Sudest, contribuendo a mantenere una sensazione di tempo freddo e umido. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2159 metri, segnale di un’aria relativamente fresca in quota.

Miglioramento solo parziale in serata

Anche su Udine la serata vedrà un lento miglioramento, con una progressiva attenuazione delle precipitazioni ma senza un ritorno completo alla stabilità.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 15 maggio: venerdì sarà ancora instabile con temporali diffusi e locali rovesci intensi;

venerdì sarà ancora instabile con temporali diffusi e locali rovesci intensi; Sabato 16 maggio: sabato proseguirà la fase perturbata con piogge deboli ma persistenti.

sabato proseguirà la fase perturbata con piogge deboli ma persistenti. Domenica 17 maggio: domenica si intravede un lieve miglioramento, ma resterà una situazione di variabilità con piogge intermittenti.

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