Udine, previsioni meteo del 16 maggio 2026

UDINE – Dopo l’instabilità delle ultime ore, il tempo tenderà gradualmente a migliorare anche su Udine e provincia nella giornata di sabato 16 maggio 2026. La mattinata sarà ancora caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, ma con il passare delle ore la nuvolosità tenderà ad attenuarsi progressivamente fino a lasciare spazio a cieli sereni o poco nuvolosi entro sera.

Secondo le previsioni meteo, nel corso della notte potranno però tornare deboli precipitazioni, per un accumulo complessivo stimato attorno ai 4 millimetri. Le temperature si manterranno piuttosto fresche per il periodo, con valori compresi tra una minima di 10°C e una massima di 17°C. Lo zero termico salirà fino a circa 1960 metri. I venti soffieranno deboli da Nord al mattino, ruotando poi da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo presente sul territorio friulano.

Mattino: nuvole alternate a schiarite sul Friuli

La giornata inizierà con condizioni variabili su Udine e sulle aree della pianura friulana. Il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con alternanza tra annuvolamenti e schiarite soprattutto tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Le temperature del mattino saranno comprese tra i 10 e i 12 gradi, accompagnate da venti deboli settentrionali che manterranno il clima piuttosto fresco ma gradevole.

Pomeriggio: migliora il tempo e arrivano ampie aperture

Nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica tenderà ulteriormente a migliorare. Le nubi inizieranno infatti a diradarsi progressivamente, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie su gran parte della provincia udinese. La temperatura massima raggiungerà i 17°C, mentre i venti ruoteranno da Ovest-Sudovest, mantenendosi moderati. L’atmosfera risulterà decisamente più stabile rispetto ai giorni precedenti.

Sera e notte: cieli sereni ma torna qualche pioggia notturna

La serata vedrà prevalere cieli sereni o poco nuvolosi su Udine e sulle aree limitrofe. Nel corso della notte, però, sarà possibile il ritorno di qualche debole precipitazione sparsa legata a residua instabilità in transito sul Friuli Venezia Giulia.

Tendenza meteo Udine

Domenica 17 maggio: giornata prevalentemente soleggiata e stabile;

giornata prevalentemente soleggiata e stabile; Lunedì 18 maggio: tempo variabile con possibilità di piogge leggere;

tempo variabile con possibilità di piogge leggere; Martedì 19 maggio: ancora variabilità con qualche precipitazione sparsa.

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