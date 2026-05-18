Trieste, previsioni meteo del 19 maggio 2026

TRIESTE – La settimana si apre all’insegna della stabilità atmosferica sul capoluogo giuliano. La giornata di lunedì 19 maggio 2026 sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con assenza di precipitazioni e un contesto climatico decisamente più mite rispetto ai giorni precedenti. Il Friuli Venezia Giulia si trova sotto l’influenza di una fase di relativa stabilità, con correnti occidentali deboli che manterranno condizioni asciutte su Trieste e sul Golfo.

Non sono previste piogge e il mare si presenterà quasi calmo, favorendo una situazione ideale anche lungo il litorale. Secondo le previsioni, la temperatura massima raggiungerà i 19°C, mentre la minima si attesterà sui 15°C. Lo zero termico si porterà intorno ai 2518 metri, segnale di aria più mite in quota. I venti soffieranno moderati da Ovest-Nordovest al mattino, in rotazione da Ovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo presente.

Mattino: nubi sparse e clima stabile sul Golfo di Trieste

La giornata inizierà con condizioni di generale stabilità su Trieste. Il cielo si presenterà poco nuvoloso, con qualche velatura sparsa ma senza fenomeni associati. Le temperature mattutine risulteranno miti per il periodo, comprese tra 15 e 16 gradi, con aria più umida lungo la costa. I venti moderati da Ovest-Nordovest contribuiranno a mantenere il mare lievemente mosso ma in progressivo miglioramento.

Pomeriggio: tempo stabile e clima gradevole

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile su tutta l’area triestina. Il cielo si manterrà poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno soprattutto lungo la fascia costiera e sul Carso. La temperatura massima raggiungerà i 19°C, rendendo la giornata particolarmente gradevole per attività all’aperto. I venti ruoteranno da Ovest mantenendosi moderati, mentre il mare tenderà a diventare quasi calmo.

Sera: atmosfera stabile e cielo poco nuvoloso

La serata proseguirà all’insegna della stabilità atmosferica su Trieste, con cieli poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Il clima resterà mite anche dopo il tramonto, grazie alla massa d’aria più temperata presente sulla regione.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 20 maggio: tempo variabile ma in prevalenza stabile;

tempo variabile ma in prevalenza stabile; Giovedì 21 maggio: possibile variabilità con qualche pioggia leggera;

possibile variabilità con qualche pioggia leggera; Venerdì 22 maggio: ritorno del sole e clima più caldo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook