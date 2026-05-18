Udine, previsioni meteo del 19 maggio 2026

UDINE – Condizioni meteo in progressivo miglioramento sul Friuli interno. La giornata di lunedì 19 maggio 2026 sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con tempo asciutto e clima gradevole su Udine e provincia. Dopo il passaggio instabile del giorno precedente, l’alta pressione torna a garantire maggiore stabilità, con solo qualche addensamento nelle ore centrali e serali.

Le precipitazioni saranno assenti per gran parte della giornata, mentre il miglioramento sarà più evidente rispetto alle aree alpine e prealpine. Le temperature raggiungeranno valori tipici primaverili, con massime fino a 22°C e minime attorno agli 11°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2290 metri. I venti saranno inizialmente assenti al mattino, in rinforzo moderato da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo presente.

Mattino: cielo sereno e aria fresca su Udine

La giornata inizierà con condizioni stabili su Udine. Il cielo sarà poco nuvoloso o sereno, con ampie schiarite e ottima visibilità sulla pianura friulana. Le temperature del mattino risulteranno fresche ma gradevoli, comprese tra 11 e 13 gradi. I venti deboli contribuiranno a mantenere condizioni asciutte e stabili.

Pomeriggio: clima mite e qualche nube innocua

Nel pomeriggio si assisterà a un lieve aumento della nuvolosità, soprattutto sulle zone prealpine, ma senza fenomeni significativi. Su Udine continueranno a prevalere condizioni di stabilità, con temperature fino a 22°C e clima gradevole. I venti da Sud-Sudovest resteranno deboli o moderati.

Sera: tempo stabile e cieli poco nuvolosi

La serata si presenterà tranquilla su tutto il territorio udinese, con cieli poco nuvolosi e clima ancora mite.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 20 maggio: aumento della nuvolosità e possibili piogge deboli;

aumento della nuvolosità e possibili piogge deboli; Giovedì 21 maggio: fase variabile con alternanza di schiarite e piogge leggere;

fase variabile con alternanza di schiarite e piogge leggere; Venerdì 22 maggio: ritorno del sole e clima più stabile.

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