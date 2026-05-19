Mitteleuropean Race 2026, Trieste accende i motori

Dal 21 al 24 maggio Trieste tornerà a essere il palcoscenico internazionale dell’automobilismo con la decima edizione della Mitteleuropean Race, la manifestazione che unisce il fascino delle auto storiche, le supercar moderne e la promozione del territorio del Friuli-Venezia Giulia. Un appuntamento che negli anni si è trasformato in uno degli eventi più attesi dagli appassionati della regolarità automobilistica a livello europeo.

A presentare l’edizione 2026 è stato ieri 18 maggio a Trieste l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha sottolineato il valore turistico e promozionale della manifestazione per l’intero territorio regionale.

Trieste protagonista tra motori e turismo internazionale

Secondo Roberti, la Mitteleuropean Race rappresenta molto più di una competizione automobilistica. “La Mitteleuropean Race è un evento completo che dà lustro all’intero Friuli-Venezia Giulia, che è un territorio piccolo ma ricco di eccellenze. Trieste è in fortissima espansione dal punto di vista turistico a tutti i livelli”.

L’assessore ha evidenziato come la città, grazie al suo scenario unico affacciato sul mare, sia diventata una cornice ideale per ospitare vetture iconiche e modelli che hanno segnato la storia dell’ingegneria automobilistica mondiale.

Le auto sfileranno infatti nel “salotto” di piazza Unità d’Italia, trasformata per quattro giorni in un grande museo a cielo aperto dedicato ai motori.

Auto storiche, Ferrari e supercar

L’edizione 2026 celebra il traguardo della decima edizione, confermando il prestigio internazionale della manifestazione.

Tra i protagonisti ci saranno:

le vetture storiche della “Mitteleuropean Race – La Salita della Trieste-Opicina” ;

; le auto impegnate nel Campionato italiano “Grandi eventi” ;

; le supercar della “Mitrace Tour Cup”.

Attese a Trieste alcune delle vetture più iconiche dell’automobilismo mondiale, tra cui modelli di Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e Alpine. Per gli appassionati sarà un’occasione unica per ammirare da vicino mezzi rari e prestigiosi, capaci di attirare ogni anno equipaggi e visitatori da tutta Europa.

Un percorso nel segno della memoria del terremoto del 1976

Tra gli elementi più significativi dell’edizione 2026 c’è anche il richiamo al cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli. Parte del percorso attraverserà infatti le aree di Gemona del Friuli e Venzone, simboli della tragedia del 1976 ma anche della rinascita del territorio friulano.

Una scelta dal forte valore simbolico che lega la manifestazione sportiva alla memoria storica regionale, inserendosi nel calendario delle iniziative dedicate al cinquantenario del sisma.

Sicurezza stradale protagonista con Trieste4SafetyFvg

Accanto alla componente spettacolare e sportiva, la manifestazione dedicherà ampio spazio anche alla sicurezza stradale. In piazza Unità sarà infatti allestita l’area Trieste4SafetyFvg, dove dal 21 al 24 maggio cittadini e visitatori potranno partecipare a incontri, attività informative e provare simulatori di guida.

Roberti ha ricordato come la sensibilizzazione sul rispetto delle regole stradali sia una priorità per la Regione: “Mitteleuropean Race si occupa inoltre di sicurezza, una tematica fondamentale per l’Amministrazione regionale”.

L’iniziativa coinvolge Aci, Polizie locali e Forze dell’ordine in un percorso educativo rivolto soprattutto ai giovani.

Il concorso d’eleganza “Città di Trieste”

Il cuore del capoluogo regionale ospiterà anche il concorso d’eleganza e sportività “Città di Trieste”, promosso da Aci e dall’Associazione amatori veicoli storici. Per il 2026 il tema scelto è “Lo stile della velocità”, un omaggio al design automobilistico e all’evoluzione estetica delle vetture sportive che hanno fatto la storia dei motori.

L’evento arricchirà ulteriormente il programma della Mitteleuropean Race, trasformando Trieste in un grande punto d’incontro tra cultura dell’automobile, turismo e valorizzazione del territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook