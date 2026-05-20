Trieste, previsioni meteo del 21 maggio 2026

TRIESTE – La settimana prosegue con condizioni di stabilità atmosferica sul Friuli Venezia Giulia grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantirà anche per giovedì 21 maggio 2026 una giornata prevalentemente soleggiata su Trieste e sul litorale. Le previsioni indicano cieli poco nuvolosi per gran parte della giornata, con qualche fase più variabile nelle ore centrali ma senza rischio di precipitazioni. Il contesto climatico resterà gradevole, accompagnato da temperature miti e da una ventilazione moderata dai quadranti settentrionali. Secondo i dati meteo, la temperatura massima raggiungerà i 23°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 17°C. Lo zero termico salirà fino a circa 2827 metri, segnale di aria più mite anche sulle aree montuose del Friuli Venezia Giulia. I venti soffieranno tesi da Nord-Nordest al mattino, in attenuazione e rotazione da Nordovest nel pomeriggio. Il mare sarà quasi calmo e non sono previste allerte meteo.

Mattino: sole e bora moderata sul Golfo di Trieste

La giornata inizierà con condizioni generalmente stabili su Trieste. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con ampie schiarite lungo il Golfo e sul Carso triestino. Le temperature mattutine saranno miti, comprese tra i 17 e i 19 gradi. I venti tesi da Nord-Nordest renderanno il clima più ventilato soprattutto lungo la costa, mantenendo però un’atmosfera asciutta e gradevole.

Pomeriggio: qualche nube in più ma tempo stabile

Nel corso del pomeriggio potranno transitare alcuni addensamenti nuvolosi soprattutto nelle aree interne della regione, senza però alcuna conseguenza sul fronte delle precipitazioni. Su Trieste continueranno comunque a prevalere condizioni di bel tempo, con ampie schiarite e mare quasi calmo. La temperatura massima raggiungerà i 23°C, garantendo un clima ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Sera: cieli poco nuvolosi e atmosfera tranquilla

La serata trascorrerà con condizioni meteo stabili sul capoluogo giuliano. I cieli resteranno poco nuvolosi o sereni e la ventilazione tenderà ulteriormente ad attenuarsi nel corso delle ore serali.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 22 maggio: cieli poco nuvolosi e clima mite lungo il litorale;

cieli poco nuvolosi e clima mite lungo il litorale; Sabato 23 maggio: condizioni ancora stabili con nuvolosità irregolare ma senza piogge;

condizioni ancora stabili con nuvolosità irregolare ma senza piogge; Domenica 24 maggio: giornata prevalentemente soleggiata e molto gradevole.

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