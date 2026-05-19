Udine, previsioni meteo del 20 maggio 2026

UDINE – Scenario meteorologico tipicamente primaverile su Udine per la giornata di mercoledì 20 maggio 2026, con una prima parte della giornata stabile e asciutta, seguita da un graduale aumento della nuvolosità e possibili deboli piogge in serata. Il Friuli Venezia Giulia resterà ancora sotto l’influenza dell’alta pressione, ma con infiltrazioni più umide che tenderanno a interessare soprattutto le ore serali e notturne. Le precipitazioni previste saranno deboli, nell’ordine di circa 1 mm, mentre le temperature raggiungeranno valori miti: massime fino a 26°C e minime attorno ai 12°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino, in rotazione da Sudovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo presente.

Mattino: stabilità e cielo poco nuvoloso su Udine

La giornata inizierà con condizioni stabili su Udine. Il cielo sarà poco nuvoloso con ampie schiarite, soprattutto sulla pianura friulana. Le temperature del mattino risulteranno fresche ma gradevoli, comprese tra 12 e 14 gradi. La ventilazione debole favorirà un rapido riscaldamento nelle ore successive.

Pomeriggio: clima mite e aumento delle nubi

Nel pomeriggio il tempo resterà nel complesso stabile, ma con un progressivo aumento della nuvolosità. Le nubi inizieranno a interessare soprattutto le aree prealpine, segnale di un cambiamento atmosferico atteso in serata. Le temperature raggiungeranno i 26°C, valori tipicamente primaverili avanzati.

Sera: peggioramento con piogge deboli

In serata su Udine è previsto un graduale peggioramento. Il cielo diventerà nuvoloso o molto nuvoloso con possibili piogge deboli sparse, generalmente di breve durata e a carattere irregolare.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 21 maggio: tempo in miglioramento e più soleggiato;

tempo in miglioramento e più soleggiato; Venerdì 22 maggio: prevalenza di sole e clima mite;

prevalenza di sole e clima mite; Sabato 23 maggio: variabilità ma senza fenomeni significativi.

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