Trieste, previsioni meteo del 20 maggio 2026

TRIESTE – La giornata di mercoledì 20 maggio 2026 su Trieste sarà nel complesso stabile e primaverile, ma con un’evoluzione più dinamica in serata. Il quadro meteorologico mostra infatti cieli in prevalenza poco nuvolosi per gran parte della giornata, seguiti da un graduale aumento della nuvolosità fino a possibili deboli piogge serali. La regione resta sotto l’influenza dell’alta pressione, anche se infiltrazioni di aria più umida in quota tenderanno a destabilizzare leggermente il clima nelle ore finali della giornata. Le precipitazioni attese saranno deboli e limitate, quantificate attorno a 0,9 mm, mentre le temperature resteranno tipiche della tarda primavera: massime fino a 24°C e minime attorno ai 13°C. I venti soffieranno moderati da Est al mattino, in rotazione da Ovest nel pomeriggio. Il mare si manterrà poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mattino: cielo stabile e clima mite sul Golfo di Trieste

La giornata inizierà con condizioni generalmente stabili su Trieste. Il cielo si presenterà poco nuvoloso, con ampie schiarite lungo la costa e sul Carso. Le temperature mattutine saranno gradevoli, comprese tra 13 e 16 gradi. I venti moderati da Est garantiranno una sensazione termica ancora fresca ma piacevole.

Pomeriggio: sole prevalente ma prime nubi in aumento

Nel pomeriggio il tempo resterà in gran parte stabile, con cielo ancora poco nuvoloso. Tuttavia si osserverà un progressivo aumento della copertura nuvolosa a partire dalle aree interne del Friuli Venezia Giulia, segnale del cambiamento atteso in serata. Le temperature raggiungeranno i 24°C, rendendo il clima gradevole lungo tutta la fascia costiera.

Sera: peggioramento con nubi compatte e deboli piogge

In serata su Trieste è atteso un graduale peggioramento. Il cielo diventerà nuvoloso o molto nuvoloso con la possibilità di deboli piogge sparse, comunque di breve durata e con accumuli limitati. Il mare resterà poco mosso, mentre i venti ruoteranno da Ovest.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 21 maggio: tempo più stabile con nuvolosità irregolare;

tempo più stabile con nuvolosità irregolare; Venerdì 22 maggio: prevalenza di sole e clima mite;

prevalenza di sole e clima mite; Sabato 23 maggio: variabilità ma senza fenomeni rilevanti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook