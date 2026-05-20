Udine, previsioni meteo del 21 maggio 2026

UDINE – Prosegue il periodo di stabilità atmosferica sul Friuli centrale grazie all’alta pressione che continuerà a garantire condizioni di bel tempo anche nella giornata di giovedì 21 maggio 2026. Su Udine e provincia sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con clima particolarmente mite e temperature decisamente elevate per il periodo. Non sono previste precipitazioni e il contesto meteo resterà ideale per attività all’aperto e spostamenti. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 27°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 15°C nelle prime ore del mattino. Lo zero termico salirà fino a circa 2891 metri. I venti saranno moderati da Nord al mattino, in rotazione da Sudovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo presente sul territorio friulano.

Mattino: cieli sereni e clima gradevole

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Udine. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, con visibilità ottima sulla pianura friulana. Le temperature saranno già miti all’alba, comprese tra i 15 e i 17 gradi. I venti moderati da Nord manterranno un’atmosfera asciutta e piacevole.

Pomeriggio: sole dominante e temperature elevate

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena sul territorio udinese. Qualche modesto addensamento potrà comparire sulle aree prealpine nelle ore più calde, ma senza alcun rischio di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 27°C, regalando un clima quasi estivo soprattutto nelle aree urbane. I venti tenderanno a disporsi da Sudovest, mantenendosi moderati.

Sera: tempo stabile e cieli poco nuvolosi

La serata trascorrerà con condizioni meteorologiche ancora stabili su Udine. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature si manterranno miti anche dopo il tramonto.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 22 maggio: giornata poco nuvolosa e stabile su tutta la pianura friulana;

giornata poco nuvolosa e stabile su tutta la pianura friulana; Sabato 23 maggio: condizioni meteo ancora favorevoli con sole prevalente;

condizioni meteo ancora favorevoli con sole prevalente; Domenica 24 maggio: tempo soleggiato e clima molto gradevole.

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