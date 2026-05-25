“Sapori Pro Loco” conquista Villa Manin: stand sold out e folla record per l’edizione 2026

Un’edizione da record, capace di trasformare ancora una volta Villa Manin di Passariano nel cuore pulsante delle tradizioni del Friuli-Venezia Giulia. Si è chiusa con il tutto esaurito Sapori Pro Loco 2026, la manifestazione organizzata dal Comitato regionale Unpli Fvg con il sostegno della Regione, che per cinque giorni ha richiamato migliaia di visitatori tra stand gastronomici, eventi culturali e spettacoli.

A sottolineare il successo della rassegna è stato il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia Mario Anzil, presente alla giornata conclusiva dell’evento. “Sapori Pro Loco quest’anno vive un’edizione da record – ha dichiarato – grazie certamente al bel tempo, ma soprattutto all’impegno e alla dedizione dei volontari delle Pro loco e alla straordinaria varietà del menù proposto”.

Per Anzil la manifestazione rappresenta anche un tassello strategico per il futuro di Villa Manin: “La collaborazione tra Regione e Unpli è indispensabile per portare avanti il progetto di rilancio di questo luogo straordinario”.

Stand sold out e piatti terminati nelle ultime ore

Il successo della manifestazione si è percepito soprattutto nel secondo weekend, caratterizzato da un’affluenza altissima. Nelle ultime ore della domenica, infatti, diversi stand enogastronomici avevano già esaurito alcune specialità a causa della forte richiesta.

I numeri raccontano bene la portata dell’evento:

oltre mille volontari coinvolti;

coinvolti; 22 Pro loco presenti;

presenti; 66 specialità enogastronomiche proposte durante i cinque giorni della manifestazione.

Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del territorio che ha attirato famiglie, turisti e appassionati da tutta la regione e non solo.

Durante la visita agli stand, il vicegovernatore ha inoltre consegnato a volontari e dirigenti delle Pro loco una stampa della Villa dogale, messa a disposizione da Erpac Fvg, come riconoscimento simbolico per il lavoro svolto.

Non solo gastronomia: cultura, musica e territorio

Sapori Pro Loco si conferma però molto più di una semplice rassegna culinaria. Il format dell’evento punta infatti a unire cibo, cultura e valorizzazione del territorio.

“Ogni giornata è pensata per offrire una panoramica completa delle tradizioni e della creatività del territorio”, ha ricordato Anzil, evidenziando come la manifestazione abbia saputo integrare concerti, spettacoli dal vivo, mostre, mercatini, visite guidate, eventi sportivi e attività dedicate alle famiglie.

Anche la giornata finale ha proposto numerosi appuntamenti culturali nello spazio incontri dell’area “Io sono Friuli-Venezia Giulia”. Tra questi la presentazione del volume e del video “Architetture per l’educazione della gioventù”, dedicato agli edifici scolastici costruiti tra il 1920 e il 1945 nel Medio Friuli.

Grande attenzione anche alle tradizioni locali con la presentazione de “Il cammino delle 44 chiese votive delle Valli del Natisone”, accompagnata da una degustazione curata dalla Pro Loco Nediške Doline, e con la rassegna “Poesie al muro” della Pro Loco Stevenà di Caneva.

Il gran finale con il libro di Tiziana Pers

A chiudere la manifestazione è stata la presentazione del libro “Ricette della Terza Terra. Per un convivio post-antropocentrico” di Tiziana Pers, artista e scrittrice che ha proposto una riflessione sul rapporto tra cucina naturale, sostenibilità e rispetto delle specie, ispirandosi al pensiero di Michelangelo Pistoletto.

Con il successo dell’edizione 2026, Sapori Pro Loco consolida così il proprio ruolo di una delle manifestazioni più importanti del Friuli-Venezia Giulia, capace di promuovere contemporaneamente eccellenze gastronomiche, identità locali e valorizzazione culturale di Villa Manin.

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