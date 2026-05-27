Trieste, previsioni meteo del 28 maggio 2026

TRIESTE – Prosegue la fase di stabilità atmosferica sul Friuli Venezia Giulia e nella giornata di giovedì 28 maggio 2026 anche Trieste sarà interessata da condizioni meteo tipicamente estive. L’alta pressione continuerà infatti a dominare il Nord Est italiano, garantendo tempo stabile, cieli in prevalenza sereni e temperature miti per gran parte della giornata. Sul capoluogo giuliano il sole sarà protagonista soprattutto tra mattino e pomeriggio, mentre soltanto dalla serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità. Nonostante il cielo più coperto nelle ore notturne, non sono previste precipitazioni sul litorale triestino. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 29°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 23°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3540 metri, mantenendosi su valori tipicamente estivi per il periodo. I venti saranno moderati da Est-Nordest sia al mattino sia nel pomeriggio, contribuendo a mantenere il clima più ventilato rispetto ad altre zone del Nord Italia. Il mare si presenterà poco mosso.

Mattino: sole prevalente e clima piacevole sul Golfo

La giornata inizierà con condizioni stabili su Trieste e lungo tutta la fascia costiera. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi e il sole garantirà una buona luminosità fin dalle prime ore del mattino. Le temperature risulteranno già miti all’alba, con valori superiori ai 20 gradi. La Bora debole contribuirà a mantenere condizioni piuttosto gradevoli anche nelle ore centrali della giornata.

Pomeriggio: tempo stabile e mare poco mosso

Nel corso del pomeriggio il clima si manterrà stabile sul Golfo di Trieste. Le temperature raggiungeranno i 29°C, ma la ventilazione moderata dai quadranti nord-orientali limiterà la sensazione di afa rispetto alle pianure interne del Friuli Venezia Giulia. Il mare resterà poco mosso e le condizioni saranno favorevoli per attività all’aperto e giornate sul litorale.

Sera: aumento della nuvolosità ma senza piogge

Tra la serata e la notte i cieli tenderanno gradualmente a diventare più nuvolosi anche su Trieste. L’aumento della copertura nuvolosa non sarà però accompagnato da precipitazioni e il tempo resterà asciutto sul capoluogo giuliano.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 29 maggio: cieli poco nuvolosi e clima ancora mite sul Golfo;

cieli poco nuvolosi e clima ancora mite sul Golfo; Sabato 30 maggio: giornata pienamente soleggiata e stabile;

giornata pienamente soleggiata e stabile; Domenica 31 maggio: ancora sole prevalente e temperature gradevoli.

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