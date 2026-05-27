Udine, previsioni meteo del 28 maggio 2026

UDINE – Continua la fase stabile e soleggiata sul Friuli Venezia Giulia e nella giornata di giovedì 28 maggio 2026 anche Udine sarà interessata da condizioni meteorologiche tipicamente estive. L’alta pressione continuerà infatti a garantire tempo stabile, sole prevalente e temperature elevate su gran parte della pianura friulana. Sul territorio udinese il clima sarà caldo ma ancora piuttosto gradevole grazie alla ventilazione moderata proveniente dai quadranti orientali.

Non sono previste precipitazioni e il cielo resterà sereno o poco nuvoloso per buona parte della giornata. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 31°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 20°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3516 metri, confermando la presenza di aria molto mite anche sulle aree montane del Friuli. I venti saranno moderati da Est-Sudest al mattino e da Sud nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista.

Mattino: cieli sereni e temperature già miti

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Udine e sulla pianura friulana. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi e il sole garantirà una buona luminosità fin dalle prime ore del mattino. Le temperature risulteranno già elevate all’alba, con valori prossimi ai 20 gradi. La ventilazione moderata contribuirà a mantenere un clima relativamente gradevole anche nelle prime ore della giornata.

Pomeriggio: clima estivo e sole prevalente

Nel corso del pomeriggio il tempo si manterrà stabile sul Friuli centrale. Le temperature raggiungeranno i 31°C, soprattutto nelle aree urbane e nelle zone interne della pianura friulana. Il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico con soltanto qualche innocuo addensamento di passaggio. Le condizioni resteranno favorevoli per attività all’aperto e spostamenti.

Sera: tempo stabile e clima ancora mite

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili su Udine. I cieli resteranno poco nuvolosi e il clima continuerà a mantenersi mite anche dopo il tramonto.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 29 maggio: cieli poco nuvolosi e clima ancora caldo;

cieli poco nuvolosi e clima ancora caldo; Sabato 30 maggio: tempo stabile e soleggiato sul Friuli;

tempo stabile e soleggiato sul Friuli; Domenica 31 maggio: nuvolosità irregolare ma senza fenomeni significativi.

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