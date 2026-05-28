Trieste, previsioni meteo del 29 maggio 2026

TRIESTE – Prosegue la fase di stabilità atmosferica sul Friuli Venezia Giulia e anche la giornata di venerdì 29 maggio 2026 sarà caratterizzata da condizioni pienamente favorevoli sul Golfo di Trieste. L’alta pressione continuerà infatti a dominare il Nord Est italiano, garantendo tempo stabile, cieli sereni e temperature miti per tutto il giorno. Sul capoluogo giuliano il sole sarà protagonista dall’alba fino alla sera, con condizioni ideali sia lungo il litorale sia nelle aree interne della provincia. Non sono previste precipitazioni e il mare si manterrà poco mosso. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 25°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 22°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3426 metri, mantenendosi elevato anche sulle aree montane del Friuli Venezia Giulia. I venti saranno moderati da Est al mattino e da Nord-Nordest nel pomeriggio, contribuendo a mantenere il clima piacevole anche nelle ore più calde della giornata. Nessuna allerta meteo prevista.

Mattino soleggiato e ventilato sul Golfo

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche pienamente stabili su Trieste. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi e il sole illuminerà il Golfo già dalle prime ore del mattino. Le temperature saranno miti fin dall’alba grazie alla presenza di correnti orientali che manterranno il clima gradevole. Il mare resterà poco mosso, favorendo attività balneari e passeggiate sul lungomare triestino.

Pomeriggio stabile e clima ideale

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a mantenersi stabile e asciutto. Le temperature raggiungeranno i 25 gradi, senza eccessi di caldo grazie alla ventilazione moderata dai quadranti nord-orientali. Il cielo resterà generalmente sereno con soltanto qualche nube innocua di passaggio. Le condizioni saranno ideali per trascorrere tempo all’aperto sul litorale e nelle aree del Carso triestino.

Sera tranquilla e senza variazioni

Anche durante la serata il tempo resterà stabile sul territorio triestino. I cieli continueranno a mantenersi sereni o poco nuvolosi e non sono previste precipitazioni sul Golfo di Trieste.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 30 maggio: cieli poco nuvolosi e clima gradevole;

cieli poco nuvolosi e clima gradevole; Domenica 31 maggio: ancora tempo stabile con qualche nube sparsa;

ancora tempo stabile con qualche nube sparsa; Lunedì 1 giugno: giornata più variabile ma senza fenomeni rilevanti.

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