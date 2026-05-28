Udine, previsioni meteo del 29 maggio 2026

UDINE – Prosegue la fase stabile sul Friuli centrale e anche la giornata di venerdì 29 maggio 2026 sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche pienamente favorevoli su Udine e provincia. L’alta pressione continuerà infatti a garantire tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature pienamente estive. Sul territorio udinese il sole dominerà la scena per gran parte della giornata, con condizioni asciutte e clima gradevole sia nelle aree urbane sia sulle zone collinari e prealpine. Non sono previste precipitazioni.

Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 28°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 19°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3451 metri, confermando la presenza di aria molto mite anche in quota. I venti saranno moderati da Est-Nordest al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista sul Friuli.

Mattino stabile e soleggiato sul Friuli centrale

La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi su Udine e su gran parte della pianura friulana. Le temperature si manterranno miti già dalle prime ore del giorno e il sole garantirà una buona luminosità su tutto il territorio provinciale. La ventilazione moderata contribuirà a mantenere il clima piacevole e asciutto.

Pomeriggio caldo ma con condizioni ancora gradevoli

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a mantenersi stabile. Le temperature raggiungeranno i 28 gradi, regalando una giornata dal sapore tipicamente estivo ma senza eccessi di afa. Qualche nube innocua potrà svilupparsi sui rilievi prealpini, ma senza fenomeni associati. Le condizioni resteranno ideali per attività all’aperto e spostamenti.

Sera stabile e cieli poco nuvolosi

Anche durante la serata il tempo resterà asciutto sul territorio udinese. I cieli continueranno a mantenersi sereni o poco nuvolosi e le temperature rimarranno gradevoli anche dopo il tramonto.

Tendenza meteo Udine

Sabato 30 maggio: cieli poco nuvolosi e clima stabile;

cieli poco nuvolosi e clima stabile; Domenica 31 maggio: tempo variabile ma con ampie schiarite;

tempo variabile ma con ampie schiarite; Lunedì 1 giugno: possibile aumento dell’instabilità con locali temporali.

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