Trieste, le previsioni per il 4 Giugno

TRIESTE – Dopo una giornata segnata da cieli coperti, deboli piogge e allerta meteo per pioggia, a Trieste il tempo è destinato a migliorare da giovedì 4 giugno 2026. La circolazione depressionaria si allontanerà progressivamente, lasciando spazio a condizioni più asciutte e a schiarite via via più ampie.

Le temperature saranno comprese tra 16°C e 22°C, con zero termico in rialzo rispetto alle ore più instabili. Il mare sarà poco mosso al mattino, poi tendente a quasi calmo nel corso della giornata. Secondo il pdf allegato, per il 4 giugno non sono indicate precipitazioni e sono previsti valori di 17°C al mattino e 22°C tra pomeriggio e sera.

Mattino: schiarite e clima più asciutto

La mattinata di giovedì inizierà con un quadro decisamente più stabile rispetto alle ore precedenti. Dopo le piogge di mercoledì, il cielo tenderà ad aprirsi con ampie schiarite e assenza di fenomeni significativi. Le temperature si manterranno fresche, attorno ai 17°C, con venti deboli occidentali e mare ancora poco mosso.

Pomeriggio: sole prevalente e temperature fino a 22°C

Nel pomeriggio il miglioramento sarà più evidente: il cielo sarà poco nuvoloso, con spazi soleggiati e atmosfera gradevole. La temperatura massima raggiungerà circa 22°C, mentre la ventilazione resterà debole. Il mare tenderà a diventare quasi calmo, rendendo il contesto più stabile anche lungo la costa.

Sera: tempo tranquillo e cielo parzialmente nuvoloso

In serata il tempo resterà stabile, con nubi sparse alternate a schiarite e senza piogge previste. Le temperature si manterranno miti, ancora vicine ai 22°C, con vento debole da Ovest-Nordovest e mare quasi calmo. Sarà quindi una chiusura di giornata tranquilla, dopo il maltempo delle ore precedenti.

Tendenza meteo a Trieste per i giorni successivi

Venerdì 5 giugno: nuvolosità variabile, con qualche debole pioggia possibile al mattino e miglioramento nel pomeriggio. Massime fino a 23°C.

Sabato 6 giugno: tempo più stabile, con sole e nubi sparse. Temperature comprese tra 18°C e 23°C.

Domenica 7 giugno: giornata asciutta e abbastanza soleggiata, con clima mite e valori fino a 23°C.

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