Udine, le previsioni per il 4 giugno 2026

UDINE – A Udine la giornata di domani, giovedì 4 giugno, sarà caratterizzata da condizioni meteo nel complesso stabili, con nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Non sono previste precipitazioni e il quadro resterà tranquillo, senza allerte meteo. Le temperature saranno gradevoli, con una minima di 15°C e una massima di 24°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3748 metri.

Mattino: nubi e schiarite, clima fresco

La mattinata inizierà con un cielo variabile, segnato da nuvolosità irregolare ma alternata a momenti più luminosi. Non sono attese piogge, in un contesto asciutto e stabile. Le temperature resteranno inizialmente fresche, vicine ai 15°C, con venti deboli da Sudovest.

Pomeriggio: più mite, schiarite ampie

Nel pomeriggio il tempo si manterrà stabile, con schiarite alternate a passaggi nuvolosi. Il clima diventerà più mite e gradevole, con valori massimi fino a 24°C. La ventilazione tenderà a rinforzare leggermente, con venti moderati da Sud-Sudovest.

Sera: tempo asciutto e stabile

In serata il cielo resterà parzialmente nuvoloso, ma senza fenomeni. Le temperature caleranno lentamente, mantenendosi su valori piacevoli, intorno ai 22°C. Il quadro meteo confermerà una giornata senza criticità, ideale per le attività all’aperto.

Tendenza per i giorni successivi

Venerdì 5 giugno: peggioramento del tempo con molte nubi e piogge soprattutto tra la notte e il mattino. Temperature in lieve calo, con massime intorno ai 22°C.

Sabato 6 giugno: ritorno a condizioni più stabili e asciutte, con ampie schiarite nel corso della giornata e temperature in ripresa fino a 25°C.

Domenica 7 giugno: giornata prevalentemente soleggiata e dal clima gradevole. Le temperature saliranno ulteriormente, con valori massimi che potranno raggiungere i 27°C, regalando un assaggio d’estate

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