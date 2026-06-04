Trieste, le previsioni per il 5 Giugno 2026

TRIESTE – A Trieste la giornata di domani, venerdì 5 giugno, sarà caratterizzata da un quadro meteo instabile, con cielo molto nuvoloso, piogge e temporali. Sul tratto di mare davanti alla città soffieranno venti da ENE a 10.2 nodi, con temperatura dell’acqua di 20.8°C, onda intorno a 0,4 metri e mare poco mosso.

Mattino: temporali e mare poco mosso

La fase più instabile è attesa nelle prime ore della giornata, con rovesci e temporali associati a cielo coperto o molto nuvoloso. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, mentre il mare resterà poco mosso. Sul litorale regionale condizioni simili, con piogge deboli sul Litorale Friulano e rovesci sull’Alto Adriatico Friuli.

Pomeriggio: nubi ancora presenti, fenomeni più irregolari

Nel pomeriggio il tempo resterà compromesso da una nuvolosità diffusa, anche se le precipitazioni potranno risultare più intermittenti. La temperatura potrà salire fino a circa 23°C, con ventilazione orientale e mare ancora poco mosso. Il contesto resterà comunque variabile e poco stabile.

Sera: nuove piogge e atmosfera umida

In serata il cielo si manterrà molto nuvoloso, con possibilità di nuove piogge. La temperatura si porterà intorno ai 21°C, con venti da ENE e mare poco mosso. L’umidità contribuirà a mantenere una sensazione di clima fresco e instabile.

Tendenza meteo per i giorni successivi

Sabato 6 giugno rapido miglioramento con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e temperature massime intorno ai 23°C. Mare poco mosso.

Domenica 7 giugno tempo stabile e soleggiato, con clima più mite e valori massimi fino a 25°C. Venti deboli e condizioni favorevoli lungo la costa.

Lunedì 8 giugno proseguirà il bel tempo, con ampie schiarite, temperature gradevoli e massime sui 25°C. L’avvio della nuova settimana si preannuncia quindi all’insegna della stabilità e del sole.

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