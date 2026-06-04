Udine, le previsioni per il 5 giugno 2026

UDINE – A Udine la giornata di domani, venerdì 5 giugno, sarà caratterizzata da un quadro meteo decisamente instabile. I cieli resteranno molto nuvolosi o coperti per gran parte della giornata, con deboli piogge diffuse e accumuli complessivi intorno ai 21 mm. Le temperature oscilleranno tra una minima di 17°C e una massima di 22°C, con zero termico attorno ai 3110 metri. I venti soffieranno moderati, al mattino da Est-Nordest e nel pomeriggio da Est.

Mattino: cieli chiusi e piogge diffuse

La mattinata si aprirà con nuvolosità compatta e precipitazioni già presenti sul territorio udinese. Il clima sarà umido e fresco, con temperatura intorno ai 17°C e ventilazione moderata dai quadranti orientali. Le piogge potranno risultare persistenti, pur senza particolari criticità segnalate.

Pomeriggio: ancora maltempo, ma clima mite

Nel pomeriggio il cielo resterà coperto, con ulteriori piogge e temperatura massima attorno ai 22°C. Il contesto rimarrà instabile, anche se la circolazione depressionaria tenderà gradualmente ad allontanarsi. I venti da Est contribuiranno a mantenere un’atmosfera umida e variabile.

Sera: fenomeni in attenuazione

In serata le piogge tenderanno lentamente ad attenuarsi, ma il cielo resterà ancora molto nuvoloso. Le temperature scenderanno verso i 20°C, con ventilazione orientale moderata. Il miglioramento sarà più evidente solo nelle ore successive.

Sabato 6 giugno: rapido miglioramento con schiarite sempre più ampie dal pomeriggio e temperature in rialzo fino a 25°C.

Domenica 7 giugno: giornata stabile e in prevalenza soleggiata, con clima gradevole e massime intorno ai 27°C.

Lunedì 8 giugno: tempo ancora asciutto e prevalentemente soleggiato, con temperature in ulteriore aumento fino a 28°C.

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