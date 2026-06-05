Trieste, le previsioni meteo per il 6 Giugno

TRIESTE – La giornata di sabato 6 giugno 2026 sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche complessivamente favorevoli su Trieste e sul litorale. Il cielo si presenterà con nubi sparse alternate a lunghe pause soleggiate, senza precipitazioni previste. I venti soffieranno dai quadranti orientali e nord-orientali con intensità moderata, mentre il mare si manterrà poco mosso. La temperatura dell’acqua sarà attorno ai 20,9°C, ideale per le prime attività balneari della stagione.

Mattino: nuvolosità irregolare e clima gradevole

Le prime ore della giornata vedranno il passaggio di qualche nube, ma con ampie schiarite già dal mattino. I venti da Est contribuiranno a mantenere l’aria fresca e asciutta, favorendo una sensazione di comfort. Nessun fenomeno significativo è atteso lungo la costa o nell’area urbana.

Pomeriggio: spazio al sole sul Golfo di Trieste

Nel corso del pomeriggio il tempo si manterrà stabile, con schiarite prevalenti e ampi tratti soleggiati. Le temperature raggiungeranno valori gradevoli, intorno ai 22-23°C, accompagnate da una ventilazione moderata. Anche il mare resterà poco mosso, creando condizioni favorevoli per passeggiate sul lungomare e attività all’aperto.

Sera: tempo stabile e mare tranquillo

In serata il quadro meteorologico non subirà variazioni rilevanti. Il cielo si presenterà poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con venti in attenuazione e mare ancora poco mosso. Le temperature rimarranno miti, garantendo un clima piacevole anche nelle ore notturne.

Tendenza per i prossimi tre giorni

Domenica 7 giugno sarà una giornata prevalentemente soleggiata e stabile, con temperature in lieve aumento e mare quasi calmo.

Lunedì 8 giugno proseguirà il bel tempo con cieli poco nuvolosi e valori termici in crescita fino a circa 26°C nelle ore più calde.

Martedì 9 giugno si conferma un contesto estivo, con sole prevalente, assenza di precipitazioni e condizioni marine generalmente tranquille.

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