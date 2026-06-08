Trieste, previsioni meteo del 9 giugno 2026

TRIESTE – L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico sul Friuli Venezia Giulia e garantirà anche per martedì 9 giugno 2026 una giornata caratterizzata da sole prevalente, temperature elevate e clima tipicamente estivo. Su Trieste il tempo si manterrà stabile per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste e con condizioni favorevoli sia lungo la costa sia nelle aree urbane. L’unico elemento da monitorare sarà il caldo, con valori superiori alle medie stagionali e una situazione di allerta afa che interesserà gran parte del territorio.

Mattino: sole e clima già molto mite

Le prime ore della giornata vedranno cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni atmosferiche particolarmente stabili. La temperatura minima si attesterà attorno ai 21°C, valore che conferma un inizio di giornata già caldo. I venti risulteranno quasi assenti o molto deboli, favorendo una rapida crescita delle temperature nel corso della mattinata. Anche lungo il litorale la situazione sarà ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Pomeriggio: caldo estivo e massime oltre i 30 gradi

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena meteorologica. Qualche nube innocua potrà transitare soprattutto verso l’entroterra, ma senza conseguenze. La temperatura massima raggiungerà i 31°C, accompagnata da tassi di umidità che renderanno il clima più afoso soprattutto nelle zone urbane. I venti moderati da Ovest-Nordovest contribuiranno parzialmente a mitigare la sensazione di caldo lungo la costa.

Sera: tempo stabile e mare poco mosso

La serata trascorrerà con condizioni generalmente serene o poco nuvolose e senza precipitazioni. Il mare resterà poco mosso, favorendo le attività nautiche e turistiche. Le temperature si manterranno elevate anche dopo il tramonto, con una sensazione di caldo persistente soprattutto nei quartieri più urbanizzati. Lo zero termico salirà fino a 3.612 metri, confermando la presenza di una massa d’aria molto mite su tutta la regione.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 10 giugno: il tempo diventerà più variabile con possibilità di deboli piogge sparse e qualche annuvolamento in più;

il tempo diventerà più variabile con possibilità di deboli piogge sparse e qualche annuvolamento in più; Giovedì 11 giugno: persisteranno condizioni di variabilità con locali precipitazioni intermittenti;

persisteranno condizioni di variabilità con locali precipitazioni intermittenti; Venerdì 12 giugno: è atteso un miglioramento con cieli poco nuvolosi e ritorno di condizioni più stabili.

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