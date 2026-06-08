Udine, previsioni meteo del 9 giugno 2026

UDINE – Dopo un avvio di settimana caratterizzato da condizioni stabili, il tempo sul Friuli centrale mostrerà segnali di cambiamento nella giornata di martedì 9 giugno 2026. Le previsioni indicano infatti una giornata inizialmente discreta, con schiarite alternate a nuvolosità, seguita da un graduale peggioramento nelle ore serali. Le precipitazioni attese saranno comunque molto deboli, con accumuli limitati a circa 0,6 millimetri, ma rappresenteranno il preludio a una fase più instabile prevista nella giornata successiva.

Mattino: nuvolosità irregolare ma senza precipitazioni

La giornata inizierà con cieli parzialmente nuvolosi e temperature piuttosto gradevoli. La minima prevista sarà di 19°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordest garantiranno una discreta ventilazione e condizioni generalmente favorevoli per gli spostamenti e le attività all’aperto. Non sono previste precipitazioni durante la mattinata.

Pomeriggio: maggiori schiarite e clima gradevole

Nel corso del pomeriggio il tempo tenderà temporaneamente a migliorare grazie a schiarite più ampie che interesseranno gran parte della pianura friulana. Le temperature raggiungeranno una massima di 27°C, valori perfettamente in linea con il periodo. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali mantenendosi moderati. Il clima resterà nel complesso piacevole, nonostante la graduale crescita della nuvolosità sulle aree montane e prealpine.

Sera: aumento delle nubi e arrivo di deboli piogge

Dalla tarda serata la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare sensibilmente. I cieli diventeranno progressivamente nuvolosi o molto nuvolosi e potranno verificarsi deboli precipitazioni sparse, generalmente di breve durata e modesta intensità. Lo zero termico raggiungerà i 3.671 metri, confermando la presenza di aria mite in quota.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 10 giugno: sarà la giornata più instabile della settimana, con possibilità di temporali e rovesci soprattutto nelle ore pomeridiane;

sarà la giornata più instabile della settimana, con possibilità di temporali e rovesci soprattutto nelle ore pomeridiane; Giovedì 11 giugno: il tempo resterà variabile, con ulteriori occasioni per piogge sparse e locali schiarite;

il tempo resterà variabile, con ulteriori occasioni per piogge sparse e locali schiarite; Venerdì 12 giugno: è atteso un netto miglioramento con ritorno del sole e condizioni generalmente stabili su tutto il territorio udinese.

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