Trieste, previsioni meteo del 10 giugno 2026

TRIESTE – Dopo un avvio di settimana caratterizzato da condizioni generalmente stabili, il meteo di mercoledì 10 giugno vedrà il progressivo arrivo di infiltrazioni umide che renderanno il tempo più instabile soprattutto nella seconda parte della giornata. Le ore mattutine saranno ancora accompagnate da schiarite e tratti soleggiati, ma dal pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare fino a determinare deboli piogge in serata. Si tratterà di un peggioramento temporaneo che non comprometterà l’intera giornata e che sarà seguito da un graduale miglioramento nei giorni successivi.

Mattino: schiarite e clima mite

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, intervallati da ampie schiarite. Il sole riuscirà a farsi vedere soprattutto nelle prime ore del mattino, garantendo condizioni favorevoli per gli spostamenti e le attività all’aperto. Le temperature minime si manterranno elevate, con valori attorno ai 22°C, mentre i venti moderati da Sud-Sudest contribuiranno a mantenere un clima tipicamente estivo.

Pomeriggio: nuvolosità in aumento sul Golfo di Trieste

Nel corso del pomeriggio le infiltrazioni umide inizieranno a farsi sentire anche sul litorale triestino. Le nubi diventeranno via via più compatte, riducendo gli spazi soleggiati. Nonostante l’aumento della copertura nuvolosa, la temperatura massima riuscirà comunque a raggiungere i 27°C, mantenendo una sensazione di caldo moderato. Il mare resterà poco mosso, senza particolari criticità per la navigazione costiera.

Sera: arrivano le deboli piogge

La fase più instabile della giornata è attesa tra il tardo pomeriggio e la serata, quando il cielo potrà diventare nuvoloso o molto nuvoloso. Sono previste deboli precipitazioni, con accumuli complessivi intorno ai 2 millimetri. Localmente non si escludono brevi rovesci, ma senza fenomeni intensi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.540 metri, mentre i venti continueranno a soffiare moderati dai quadranti meridionali.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 11 giugno: il tempo resterà variabile, con possibili deboli piogge residue soprattutto nelle prime ore della giornata;

il tempo resterà variabile, con possibili deboli piogge residue soprattutto nelle prime ore della giornata; Venerdì 12 giugno: torneranno condizioni più stabili con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite;

torneranno condizioni più stabili con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite; Sabato 13 giugno: è attesa una giornata pienamente soleggiata e dal sapore estivo, ideale per le attività all’aperto e per il mare.

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