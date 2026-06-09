Udine, previsioni meteo del 10 giugno 2026
Meteo Udine per mercoledì 10 giugno: nubi in aumento durante la giornata e rischio di piogge e temporali in serata. Miglioramento da venerdì.
UDINE – Il meteo di mercoledì 10 giugno sarà caratterizzato da una progressiva intensificazione della nuvolosità sul territorio friulano. Dopo una mattinata relativamente tranquilla, le condizioni atmosferiche tenderanno a peggiorare nel corso della giornata fino all’arrivo di piogge e possibili temporali serali. Si tratta di una parentesi instabile legata all’ingresso di correnti più umide che interromperanno temporaneamente la fase di stabilità dei giorni precedenti.
Mattino: schiarite alternate a nubi
La giornata inizierà con nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto ancora relativamente tranquillo. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 20°C, mentre i venti tesi da Est-Nordest contribuiranno a mantenere una sensazione climatica più fresca rispetto ai giorni scorsi.
Pomeriggio: cresce l’instabilità
Nel corso del pomeriggio la copertura nuvolosa tenderà gradualmente ad aumentare, soprattutto sulle aree pedemontane e prealpine. Le schiarite diventeranno progressivamente meno frequenti e il cielo assumerà un aspetto sempre più compatto. La temperatura massima raggiungerà i 25°C, valori inferiori rispetto alle recenti giornate estive.
Sera: piogge e possibili temporali
Tra la tarda serata e la notte è attesa la fase più instabile della giornata. Il cielo diventerà coperto e potranno verificarsi piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, con accumuli stimati intorno ai 9 millimetri. Si tratta del passaggio perturbato più significativo previsto sul Friuli centrale nelle prossime ore, pur senza particolari criticità. Lo zero termico si attesterà a circa 3.452 metri.
Tendenza meteo Udine
- Giovedì 11 giugno: il tempo resterà variabile con nuvolosità irregolare e qualche residuo fenomeno locale;
- Venerdì 12 giugno: torneranno schiarite più ampie e condizioni generalmente poco nuvolose;
- Sabato 13 giugno: il sole sarà protagonista con una giornata stabile e gradevole su gran parte della provincia di Udine.
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