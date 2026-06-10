Trieste, previsioni meteo del 11 giugno 2026

TRIESTE – La giornata di giovedì 11 giugno 2026 sarà caratterizzata da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche sul territorio triestino. Dopo un avvio di giornata ancora influenzato da nuvolosità compatta e qualche debole precipitazione, il tempo tenderà a migliorare rapidamente nel corso delle ore, grazie al rafforzamento dell’alta pressione sul Nord-Est. Su Trieste e sul litorale giuliano saranno comunque da monitorare il vento sostenuto di Bora e le condizioni del mare, che si presenterà mosso, tanto da far scattare un’allerta meteo per vento.

Mattino: nuvole compatte e qualche debole pioggia

Le prime ore della giornata vedranno condizioni ancora instabili. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con la possibilità di deboli precipitazioni sparse. Gli accumuli previsti risultano comunque modesti, attorno a 0,2 millimetri di pioggia, senza particolari criticità. Le temperature minime si attesteranno sui 20°C, mantenendo un clima relativamente mite. A rendere più dinamica la situazione sarà soprattutto il vento: al mattino soffieranno correnti tese da Est-Nordest, tipica configurazione associata alla Bora.

Pomeriggio: graduali schiarite e ritorno del sole

Con il passare delle ore la situazione tenderà a migliorare sensibilmente. Le nubi lasceranno progressivamente spazio a schiarite sempre più ampie fino a raggiungere condizioni di cielo poco nuvoloso. Le temperature saliranno fino a una massima di 23°C, favorendo un clima piacevole e gradevole soprattutto lungo la fascia costiera. Lo zero termico si porterà a circa 2939 metri, mentre i venti continueranno a soffiare moderati o tesi dai quadranti orientali.

Sera: condizioni stabili e cielo più aperto

Durante la serata il miglioramento sarà ormai consolidato. I cieli resteranno generalmente poco nuvolosi e non sono previste ulteriori precipitazioni. Permarrà invece una ventilazione sostenuta dai quadranti nord-orientali, con il mare che resterà mosso, soprattutto al largo e lungo i tratti più esposti della costa.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 12 giugno: la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e tempo stabile, con condizioni favorevoli su tutto il territorio triestino;

la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e tempo stabile, con condizioni favorevoli su tutto il territorio triestino; Sabato 13 giugno: proseguirà la fase anticiclonica con tempo asciutto, sole prevalente e temperature gradevoli;

proseguirà la fase anticiclonica con tempo asciutto, sole prevalente e temperature gradevoli; Domenica 14 giugno: l’alta pressione consoliderà ulteriormente la propria presenza garantendo una giornata prevalentemente soleggiata e ideale per attività all’aperto e al mare.

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