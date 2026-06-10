Udine, previsioni meteo del 11 giugno 2026

UDINE – L’alta pressione torna gradualmente a rafforzarsi sul Friuli Venezia Giulia e garantirà una giornata nel complesso stabile anche sulla provincia di Udine. Le previsioni per giovedì 11 giugno 2026 indicano infatti cieli poco o parzialmente nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature gradevoli. La situazione meteorologica si manterrà generalmente tranquilla per gran parte della giornata, con qualche addensamento nuvoloso ma senza fenomeni associati.

Mattino: nubi sparse e clima fresco

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, soprattutto sulle aree pianeggianti e pedemontane della provincia. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 15°C, garantendo un clima piuttosto fresco nelle prime ore del giorno. I venti saranno deboli da Est e non influenzeranno in modo significativo la percezione termica.

Pomeriggio: tempo stabile e massime fino a 24 gradi

Durante il pomeriggio il quadro meteorologico resterà stabile. La presenza dell’alta pressione limiterà lo sviluppo di fenomeni convettivi e non sono previste precipitazioni. Le temperature massime raggiungeranno i 24°C, valori pienamente in linea con il periodo. Lo zero termico si porterà intorno ai 2746 metri, mentre i venti tenderanno a rinforzare leggermente dai quadranti Est-Sudest.

Sera: condizioni tranquille e clima gradevole

Nel corso della serata il cielo continuerà a presentare alternanza tra schiarite e locali annuvolamenti, senza particolari cambiamenti. Le condizioni resteranno asciutte e favorevoli alle attività all’aperto, con temperature gradevoli e ventilazione moderata.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 12 giugno: il tempo sarà variabile ma generalmente asciutto, con alternanza di schiarite e nuvolosità irregolare;

il tempo sarà variabile ma generalmente asciutto, con alternanza di schiarite e nuvolosità irregolare; Sabato 13 giugno: la giornata si presenterà più stabile con cieli poco nuvolosi e ampie aperture soleggiate, soprattutto durante le ore centrali;

la giornata si presenterà più stabile con cieli poco nuvolosi e ampie aperture soleggiate, soprattutto durante le ore centrali; Domenica 14 giugno: un lieve aumento dell’instabilità potrebbe favorire qualche debole precipitazione sparsa, pur in un contesto ancora caratterizzato da ampie schiarite.

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