Trieste, previsioni meteo del 17 giugno 2026

TRIESTE – La settimana prosegue all’insegna della stabilità atmosferica sul capoluogo giuliano. Le previsioni meteo per mercoledì 17 giugno indicano una giornata complessivamente tranquilla, caratterizzata da cieli poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature gradevoli, grazie all’influenza di un campo di alta pressione che continua a interessare il Nord Est. Solo nel corso della serata si assisterà a un aumento della nuvolosità, senza tuttavia conseguenze sul fronte delle precipitazioni.

Mattino: sole e condizioni ideali sul litorale

Le prime ore della giornata vedranno condizioni meteorologiche favorevoli su Trieste e lungo la costa. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature minime attorno ai 22°C. I venti moderati provenienti da Est contribuiranno a mantenere l’aria piacevolmente ventilata, mentre il mare resterà quasi calmo, ideale per le attività all’aperto e per chi sceglierà il litorale.

Pomeriggio: clima stabile e temperature gradevoli

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà stabile e asciutto. Le schiarite continueranno a prevalere, mentre la temperatura massima raggiungerà i 26°C, valori perfettamente in linea con il periodo. I venti ruoteranno gradualmente da Ovest-Nordovest, mantenendosi moderati. Lo zero termico a 3.738 metri conferma condizioni di stabilità anche sulle aree montane della regione.

Sera: aumento delle nubi senza fenomeni

Con il passare delle ore serali aumenterà la copertura nuvolosa, soprattutto tra il Carso e la fascia costiera. Tuttavia, le condizioni resteranno asciutte e non sono previste precipitazioni. Si tratterà di un semplice aumento della nuvolosità legato all’ingresso di correnti leggermente più umide che interesseranno il Friuli Venezia Giulia.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 18 giugno: la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili;

la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili; Venerdì 19 giugno: ancora tempo prevalentemente asciutto con alternanza tra sole e qualche nube di passaggio;

ancora tempo prevalentemente asciutto con alternanza tra sole e qualche nube di passaggio; Sabato 20 giugno: previsto un deciso miglioramento con tempo soleggiato e condizioni ideali per attività all’aperto e al mare.

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