Trieste, previsioni meteo del 17 giugno 2026
Meteo Trieste per il 17 giugno: giornata stabile con sole prevalente, temperature fino a 26°C, mare quasi calmo e nubi in aumento.
TRIESTE – La settimana prosegue all’insegna della stabilità atmosferica sul capoluogo giuliano. Le previsioni meteo per mercoledì 17 giugno indicano una giornata complessivamente tranquilla, caratterizzata da cieli poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature gradevoli, grazie all’influenza di un campo di alta pressione che continua a interessare il Nord Est. Solo nel corso della serata si assisterà a un aumento della nuvolosità, senza tuttavia conseguenze sul fronte delle precipitazioni.
Mattino: sole e condizioni ideali sul litorale
Le prime ore della giornata vedranno condizioni meteorologiche favorevoli su Trieste e lungo la costa. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature minime attorno ai 22°C. I venti moderati provenienti da Est contribuiranno a mantenere l’aria piacevolmente ventilata, mentre il mare resterà quasi calmo, ideale per le attività all’aperto e per chi sceglierà il litorale.
Pomeriggio: clima stabile e temperature gradevoli
Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà stabile e asciutto. Le schiarite continueranno a prevalere, mentre la temperatura massima raggiungerà i 26°C, valori perfettamente in linea con il periodo. I venti ruoteranno gradualmente da Ovest-Nordovest, mantenendosi moderati. Lo zero termico a 3.738 metri conferma condizioni di stabilità anche sulle aree montane della regione.
Sera: aumento delle nubi senza fenomeni
Con il passare delle ore serali aumenterà la copertura nuvolosa, soprattutto tra il Carso e la fascia costiera. Tuttavia, le condizioni resteranno asciutte e non sono previste precipitazioni. Si tratterà di un semplice aumento della nuvolosità legato all’ingresso di correnti leggermente più umide che interesseranno il Friuli Venezia Giulia.
Tendenza meteo Trieste
- Giovedì 18 giugno: la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili;
- Venerdì 19 giugno: ancora tempo prevalentemente asciutto con alternanza tra sole e qualche nube di passaggio;
- Sabato 20 giugno: previsto un deciso miglioramento con tempo soleggiato e condizioni ideali per attività all’aperto e al mare.
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