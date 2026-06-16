Udine, previsioni meteo del 17 giugno 2026
Meteo Udine per il 17 giugno: sole prevalente, temperature fino a 28°C e assenza di piogge. Stabilità confermata anche nei giorni successivi.
UDINE – Prosegue il periodo di stabilità atmosferica sul Friuli centrale grazie alla presenza dell’alta pressione. Le previsioni meteo per mercoledì 17 giugno indicano una giornata prevalentemente soleggiata, con cieli poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature in aumento. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, con un clima tipicamente estivo ma senza eccessi.
Mattino: cielo sereno e aria fresca
La giornata inizierà con ampie schiarite e temperature minime attorno ai 19°C, valori ancora piacevoli nelle prime ore del giorno. I venti soffieranno debolmente da Nord-Nordest, contribuendo a mantenere un’atmosfera asciutta e stabile.
Pomeriggio: sole protagonista e massime fino a 28 gradi
Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il quadro meteorologico. Solo qualche nube innocua potrà transitare sui rilievi e sulle zone prealpine senza produrre fenomeni. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, mentre lo zero termico salirà fino a 3.742 metri, segnale di una massa d’aria piuttosto mite in quota. I venti ruoteranno gradualmente da Sudovest, mantenendosi comunque deboli.
Sera: condizioni stabili e cielo poco nuvoloso
Anche la serata si presenterà tranquilla, con cielo generalmente poco nuvoloso e assenza di precipitazioni. La stabilità atmosferica continuerà a dominare la scena su tutta la provincia udinese.
Tendenza meteo Udine
- Giovedì 18 giugno: tempo ancora poco nuvoloso, con ampie schiarite e temperature stabili;
- Venerdì 19 giugno: condizioni analoghe con cielo poco nuvoloso e clima gradevole;
- Sabato 20 giugno: previsto tempo pienamente soleggiato, ideale per gite, escursioni e attività all’aperto.
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