Trieste, previsioni meteo del 18 giugno 2026

TRIESTE – Prosegue la fase di stabilità atmosferica sul Friuli Venezia Giulia grazie alla presenza dell’alta pressione, anche se l’atmosfera tenderà gradualmente a diventare più umida nel corso delle prossime ore. Per la giornata di giovedì 18 giugno su Trieste sono attese condizioni generalmente favorevoli, con cieli sereni o poco nuvolosi, temperature gradevoli e assenza di precipitazioni durante le ore diurne. Solo nella notte successiva si potrà assistere a un aumento della nuvolosità associato a qualche debole fenomeno sparso.

Mattino: sole e clima ideale sul Golfo

La giornata inizierà con ampie schiarite e cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 19°C, garantendo un risveglio piacevole e senza particolari disagi. I venti soffieranno debolmente da Sud-Sudovest, mentre il mare si presenterà quasi calmo, ideale per le attività lungo la costa e per chi sceglierà il mare già dalle prime ore della giornata.

Pomeriggio: temperature in aumento e tempo stabile

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena meteorologica triestina. Le temperature raggiungeranno una massima di 27°C, accompagnate da una ventilazione moderata proveniente da Ovest-Nordovest. Lo zero termico si porterà fino a 3.686 metri, segnale della presenza di aria ancora piuttosto mite in quota.

Sera e notte: aumento delle nubi e qualche debole precipitazione

Durante le ore serali il tempo rimarrà ancora asciutto, ma l’arrivo di correnti più umide favorirà un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Nella notte non si esclude il passaggio di qualche debole precipitazione associata a nubi più compatte, senza particolari criticità per il territorio.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 19 giugno: la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in lieve aumento;

la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in lieve aumento; Sabato 20 giugno: l’alta pressione continuerà a garantire condizioni favorevoli con cieli poco nuvolosi e clima estivo;

l’alta pressione continuerà a garantire condizioni favorevoli con cieli poco nuvolosi e clima estivo; Domenica 21 giugno: ancora sole e stabilità atmosferica, con condizioni ideali per le attività all’aperto e per il turismo lungo la costa triestina.

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