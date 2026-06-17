Udine, previsioni meteo del 18 giugno 2026

UDINE – L’alta pressione torna a rafforzarsi sul Nord Est e garantirà una giornata tipicamente estiva su tutto il territorio friulano. Per giovedì 18 giugno si prevedono condizioni generalmente stabili, con cieli poco nuvolosi, temperature elevate e assenza di precipitazioni. L’attenzione sarà rivolta soprattutto al caldo, con valori che raggiungeranno i 33°C e la presenza di una allerta afa che interesserà buona parte della pianura friulana.

Mattino: sole e temperature già elevate

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e condizioni meteorologiche favorevoli. Le temperature minime si manterranno attorno ai 21°C, valori già pienamente estivi. I venti saranno deboli da Nord-Nordest, contribuendo a mantenere l’aria inizialmente più respirabile nelle prime ore del giorno.

Pomeriggio: caldo intenso e clima afoso

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico. Le temperature raggiungeranno una massima di 33°C, rendendo la giornata una delle più calde della settimana. Lo zero termico salirà fino a 4.073 metri, confermando la presenza di una massa d’aria particolarmente calda. I venti, seppur deboli, ruoteranno dai quadranti Sud-Sudovest, favorendo una sensazione di afa più marcata.

Sera: qualche nube ma tempo asciutto

Nel corso della serata potranno transitare alcuni annuvolamenti senza conseguenze. Il tempo resterà generalmente asciutto e stabile, con temperature ancora elevate anche dopo il tramonto.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 19 giugno: tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature ancora elevate;

tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature ancora elevate; Sabato 20 giugno: proseguirà la fase anticiclonica con cieli sereni o poco nuvolosi e clima pienamente estivo;

proseguirà la fase anticiclonica con cieli sereni o poco nuvolosi e clima pienamente estivo; Domenica 21 giugno: l’atmosfera potrebbe diventare più instabile con temporali sparsi e maggiore variabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

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