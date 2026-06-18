Trieste, previsioni meteo del 19 giugno 2026

TRIESTE – L’alta pressione continua a dominare il Nord Est e garantirà una giornata dal sapore pienamente estivo su Trieste e sul litorale giuliano. Per venerdì 19 giugno sono attese condizioni di tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature gradevoli grazie alla vicinanza del mare. La città si prepara quindi a vivere una giornata ideale per le attività all’aperto, le passeggiate sul lungomare e le prime giornate di mare della stagione.

Mattino: sole e clima piacevole sul Golfo

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi e da condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 25°C, mentre i venti moderati da Est-Sudest contribuiranno a mantenere un clima ventilato e gradevole.

Pomeriggio: cielo limpido e temperature estive

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico. La temperatura massima raggiungerà i 27°C, valore tipicamente estivo ma mitigato dalla brezza marina. I venti ruoteranno da Ovest-Nordovest, mantenendosi moderati. Lo zero termico a quota 4.280 metri conferma la presenza di una massa d’aria particolarmente calda su tutto il Nord Italia.

Sera: condizioni ideali per eventi e passeggiate

La serata proseguirà con tempo stabile e asciutto, cieli generalmente poco nuvolosi e mare quasi calmo. Non sono previsti fenomeni significativi né variazioni rilevanti del quadro meteorologico.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 20 giugno: proseguirà la fase stabile con sole prevalente e clima estivo;

proseguirà la fase stabile con sole prevalente e clima estivo; Domenica 21 giugno: sncora tempo soleggiato e condizioni ideali per attività all’aperto lungo la costa;

sncora tempo soleggiato e condizioni ideali per attività all’aperto lungo la costa; Lunedì 22 giugno: possibile aumento della nuvolosità con cieli poco nuvolosi, ma senza fenomeni significativi.

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