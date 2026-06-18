Udine, previsioni meteo del 19 giugno 2026

UDINE – Il Friuli si prepara a vivere una nuova giornata caratterizzata dall'influenza dell'alta pressione. Per venerdì 19 giugno sono previste condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature elevate e una sensibile sensazione di afa soprattutto nelle ore centrali della giornata. La colonnina di mercurio raggiungerà infatti i 33°C, mentre la minima si attesterà sui 22°C. Mattino: sole e clima già caldo La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni meteorologiche favorevoli su tutto il territorio udinese. I venti saranno deboli da Nord-Nordest, mentre le temperature si manterranno già elevate fin dalle prime ore del mattino. Pomeriggio: caldo intenso e afa Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a prevalere, accompagnato da temperature che raggiungeranno i 33°C. I venti ruoteranno da Sudovest, contribuendo solo in parte ad attenuare la sensazione di caldo. Lo zero termico a 4.296 metri evidenzia la presenza di una massa d'aria molto calda sull'intera regione. Sera: tempo stabile e cieli poco nuvolosi Anche nelle ore serali il tempo si manterrà stabile, con cieli generalmente poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le temperature rimarranno superiori alle medie stagionali, contribuendo a una sensazione di caldo persistente. Tendenza meteo Udine • Sabato 20 giugno: tempo ancora poco nuvoloso e clima estivo, con temperature elevate; • Domenica 21 giugno: aumenta l'instabilità atmosferica con possibili temporali sparsi, soprattutto nelle ore più calde; • Lunedì 22 giugno: giornata variabile con possibilità di piogge leggere e locali rovesci, alternati a schiarite.