Trieste, previsioni meteo del 20 giugno 2026

TRIESTE – Il primo fine settimana dell’estate astronomica si aprirà con una giornata tipicamente estiva sul capoluogo giuliano. Le previsioni meteo per sabato 20 giugno indicano infatti tempo stabile, sole prevalente e temperature superiori alla media stagionale, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che continuerà a proteggere gran parte del Friuli Venezia Giulia. La giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e condizioni ideali per chi ha programmato una giornata al mare o attività all’aperto.

Mattino soleggiato e clima già mite

Fin dalle prime ore della giornata il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 25°C, valori decisamente elevati per il periodo, mentre i venti soffieranno debolmente da Sud-Sudest. L’atmosfera risulterà stabile e asciutta, favorendo ottime condizioni di visibilità su tutto il Golfo di Trieste.

Pomeriggio estivo con massime fino a 27 gradi

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena meteorologica. La temperatura massima raggiungerà i 27°C, accompagnata da una moderata sensazione di afa dovuta all’umidità presente lungo la fascia costiera. I venti ruoteranno da Ovest-Nordovest, mantenendosi moderati, mentre il mare resterà quasi calmo, creando condizioni favorevoli per la balneazione e le attività nautiche.

Serata tranquilla e senza precipitazioni

Anche durante le ore serali il tempo rimarrà stabile. Non sono previste precipitazioni e il cielo si manterrà generalmente poco nuvoloso. Lo zero termico raggiungerà quota 4.280 metri, segnale della persistenza di una massa d’aria molto calda anche alle quote più elevate.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 21 giugno: giornata poco nuvolosa con ampie schiarite e temperature ancora estive;

giornata poco nuvolosa con ampie schiarite e temperature ancora estive; Lunedì 22 giugno: condizioni generalmente stabili con qualche nube di passaggio ma senza fenomeni significativi;

condizioni generalmente stabili con qualche nube di passaggio ma senza fenomeni significativi; Martedì 23 giugno: ritorno di condizioni pienamente soleggiate grazie al rafforzamento dell’alta pressione.

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