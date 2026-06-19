Trieste, previsioni meteo del 20 giugno 2026
Sabato 20 giugno si apre con sole, clima estivo e mare quasi calmo a Trieste. Temperature fino a 27°C.
TRIESTE – Il primo fine settimana dell’estate astronomica si aprirà con una giornata tipicamente estiva sul capoluogo giuliano. Le previsioni meteo per sabato 20 giugno indicano infatti tempo stabile, sole prevalente e temperature superiori alla media stagionale, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che continuerà a proteggere gran parte del Friuli Venezia Giulia. La giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e condizioni ideali per chi ha programmato una giornata al mare o attività all’aperto.
Mattino soleggiato e clima già mite
Fin dalle prime ore della giornata il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 25°C, valori decisamente elevati per il periodo, mentre i venti soffieranno debolmente da Sud-Sudest. L’atmosfera risulterà stabile e asciutta, favorendo ottime condizioni di visibilità su tutto il Golfo di Trieste.
Pomeriggio estivo con massime fino a 27 gradi
Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena meteorologica. La temperatura massima raggiungerà i 27°C, accompagnata da una moderata sensazione di afa dovuta all’umidità presente lungo la fascia costiera. I venti ruoteranno da Ovest-Nordovest, mantenendosi moderati, mentre il mare resterà quasi calmo, creando condizioni favorevoli per la balneazione e le attività nautiche.
Serata tranquilla e senza precipitazioni
Anche durante le ore serali il tempo rimarrà stabile. Non sono previste precipitazioni e il cielo si manterrà generalmente poco nuvoloso. Lo zero termico raggiungerà quota 4.280 metri, segnale della persistenza di una massa d’aria molto calda anche alle quote più elevate.
Tendenza meteo Trieste
- Domenica 21 giugno: giornata poco nuvolosa con ampie schiarite e temperature ancora estive;
- Lunedì 22 giugno: condizioni generalmente stabili con qualche nube di passaggio ma senza fenomeni significativi;
- Martedì 23 giugno: ritorno di condizioni pienamente soleggiate grazie al rafforzamento dell’alta pressione.
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