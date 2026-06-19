Udine, previsioni meteo del 20 giugno 2026

UDINE – Sarà una giornata pienamente estiva quella prevista per sabato 20 giugno su Udine e sull’intera pianura friulana. L’anticiclone continuerà infatti a dominare la scena meteorologica, garantendo tempo stabile, sole prevalente e temperature molto elevate. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente serene, con caldo intenso e presenza di allerta afa, soprattutto nelle ore centrali del giorno.

Mattino soleggiato e temperature in rapido aumento

La giornata inizierà sotto cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 22°C, mentre i venti soffieranno debolmente da Nord-Nordest. Fin dalle prime ore della mattina il clima si presenterà caldo e gradevole, con condizioni ideali per le attività all’aperto.

Pomeriggio molto caldo: punte fino a 35°C

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena meteorologica. Le temperature raggiungeranno i 35°C, rendendo Udine una delle città più calde della regione. I venti ruoteranno da Sudovest, mantenendosi moderati. Lo zero termico a 4.296 metri confermerà la presenza di una massa d’aria particolarmente calda anche in quota.

Serata ancora stabile ma con qualche nube in più

Le ore serali trascorreranno senza precipitazioni. Potranno transitare alcune velature e qualche addensamento in arrivo dalle aree montane, ma senza conseguenze sul territorio cittadino. Le condizioni rimarranno dunque favorevoli fino a tarda sera.

Tendenza meteo Udine

Domenica 21 giugno: giornata variabile con possibili temporali nelle aree montane e pedemontane, mentre in pianura prevarranno le schiarite;

giornata variabile con possibili temporali nelle aree montane e pedemontane, mentre in pianura prevarranno le schiarite; Lunedì 22 giugno: ancora variabilità con possibilità di locali fenomeni pomeridiani e serali;

ancora variabilità con possibilità di locali fenomeni pomeridiani e serali; Martedì 23 giugno: ritorno di condizioni più stabili e soleggiate su gran parte del Friuli.

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