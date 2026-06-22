Trieste, previsioni meteo del 23 giugno 2026

TRIESTE – L’estate prosegue senza particolari scossoni su Trieste. Le previsioni meteo per martedì 23 giugno 2026 indicano una giornata generalmente stabile grazie alla presenza dell’alta pressione sul Friuli Venezia Giulia. Il sole sarà protagonista per gran parte del giorno, mentre solo in serata è previsto un aumento della nuvolosità senza conseguenze significative sul fronte delle precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate ma più contenute rispetto all’entroterra regionale, grazie all’influenza mitigatrice del mare.

Mattino: sole e clima gradevole sul Golfo di Trieste

La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi su Trieste e lungo la fascia costiera. Il sole splenderà fin dalle prime ore, accompagnato da venti moderati provenienti da Est-Sudest. Le temperature mattutine saranno già elevate, con valori attorno ai 27°C, mentre il mare quasi calmo contribuirà a rendere piacevoli le condizioni lungo il litorale.

Pomeriggio: caldo estivo ma senza eccessi

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà stabile e prevalentemente soleggiato. Le temperature raggiungeranno una massima di 29°C, mantenendosi su valori tipicamente estivi ma senza particolari eccessi. I venti ruoteranno dai quadranti di Ovest-Nordovest, mantenendosi moderati e favorendo una leggera ventilazione soprattutto lungo la costa. Il mare resterà quasi calmo o poco mosso, condizione ideale per chi sceglierà spiagge, stabilimenti balneari o attività nautiche.

Sera: aumento delle nubi ma senza piogge

Con il passare delle ore serali è previsto un graduale aumento della copertura nuvolosa. Alcuni addensamenti potranno interessare il Triestino, ma non sono previste precipitazioni sulla città. La serata sarà quindi caratterizzata da condizioni ancora generalmente stabili e temperature gradevoli.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 24 giugno: il tempo si manterrà poco nuvoloso con ampie schiarite e clima estivo;

il tempo si manterrà poco nuvoloso con ampie schiarite e clima estivo; Giovedì 25 giugno: è attesa una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature stabili e condizioni favorevoli lungo la costa;

è attesa una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature stabili e condizioni favorevoli lungo la costa; Venerdì 26 giugno: proseguirà il dominio dell’alta pressione con sole prevalente e poche variazioni rispetto ai giorni precedenti.

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