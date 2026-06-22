Udine, previsioni meteo del 23 giugno 2026

UDINE – L’anticiclone continua a dominare il Friuli Venezia Giulia, ma sull’entroterra regionale non mancheranno alcuni segnali di instabilità pomeridiana. A Udine, la giornata di martedì 23 giugno 2026 sarà caratterizzata da caldo intenso, afa e prevalenza di sole, con la possibilità di locali fenomeni nelle ore centrali e pomeridiane. Le temperature saranno particolarmente elevate, con valori massimi fino a 34°C, rendendo la città una delle più calde della regione.

Mattino: sole e temperature già elevate

La mattinata si aprirà con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. Il sole sarà protagonista e favorirà un rapido aumento delle temperature. I venti soffieranno debolmente da Nord-Nordest, mentre la minima si attesterà intorno ai 24°C, confermando una notte particolarmente mite.

Pomeriggio: caldo intenso e possibili fenomeni locali

Nelle ore centrali della giornata il termometro raggiungerà i 34°C, accompagnato da condizioni di afa che aumenteranno il disagio fisico. Nonostante il predominio dell’alta pressione, alcuni addensamenti nuvolosi potranno svilupparsi nelle aree interne e prealpine, favorendo locali precipitazioni. Sul territorio udinese sono attesi accumuli generalmente modesti, stimati intorno ai 3 millimetri di pioggia. I venti ruoteranno da Est e si manterranno moderati.

Sera: ritorno delle schiarite

Dopo l’eventuale variabilità pomeridiana, la situazione tenderà a migliorare nel corso della serata. Le schiarite torneranno gradualmente a prevalere, accompagnate da temperature ancora elevate. Lo zero termico si manterrà molto alto, attorno ai 4.181 metri, segnale della persistenza della massa d’aria calda sull’intera regione.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 24 giugno: il tempo sarà più variabile, con possibilità di locali temporali serali soprattutto sulle zone interne e montane;

il tempo sarà più variabile, con possibilità di locali temporali serali soprattutto sulle zone interne e montane; Giovedì 25 giugno: torneranno condizioni prevalentemente poco nuvolose e stabili;

torneranno condizioni prevalentemente poco nuvolose e stabili; Venerdì 26 giugno: il sole sarà ancora protagonista con clima caldo ma generalmente più tranquillo.

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