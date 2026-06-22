Udine, previsioni meteo del 23 giugno 2026
Udine si prepara a una giornata molto calda martedì 23 giugno 2026 con temperature fino a 34°C e afa diffusa.
UDINE – L’anticiclone continua a dominare il Friuli Venezia Giulia, ma sull’entroterra regionale non mancheranno alcuni segnali di instabilità pomeridiana. A Udine, la giornata di martedì 23 giugno 2026 sarà caratterizzata da caldo intenso, afa e prevalenza di sole, con la possibilità di locali fenomeni nelle ore centrali e pomeridiane. Le temperature saranno particolarmente elevate, con valori massimi fino a 34°C, rendendo la città una delle più calde della regione.
Mattino: sole e temperature già elevate
La mattinata si aprirà con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. Il sole sarà protagonista e favorirà un rapido aumento delle temperature. I venti soffieranno debolmente da Nord-Nordest, mentre la minima si attesterà intorno ai 24°C, confermando una notte particolarmente mite.
Pomeriggio: caldo intenso e possibili fenomeni locali
Nelle ore centrali della giornata il termometro raggiungerà i 34°C, accompagnato da condizioni di afa che aumenteranno il disagio fisico. Nonostante il predominio dell’alta pressione, alcuni addensamenti nuvolosi potranno svilupparsi nelle aree interne e prealpine, favorendo locali precipitazioni. Sul territorio udinese sono attesi accumuli generalmente modesti, stimati intorno ai 3 millimetri di pioggia. I venti ruoteranno da Est e si manterranno moderati.
Sera: ritorno delle schiarite
Dopo l’eventuale variabilità pomeridiana, la situazione tenderà a migliorare nel corso della serata. Le schiarite torneranno gradualmente a prevalere, accompagnate da temperature ancora elevate. Lo zero termico si manterrà molto alto, attorno ai 4.181 metri, segnale della persistenza della massa d’aria calda sull’intera regione.
Tendenza meteo Udine
- Mercoledì 24 giugno: il tempo sarà più variabile, con possibilità di locali temporali serali soprattutto sulle zone interne e montane;
- Giovedì 25 giugno: torneranno condizioni prevalentemente poco nuvolose e stabili;
- Venerdì 26 giugno: il sole sarà ancora protagonista con clima caldo ma generalmente più tranquillo.
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