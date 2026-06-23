Trieste, previsioni meteo del 24 giugno 2026

TRIESTE – L’estate prosegue senza particolari scossoni su Trieste. La giornata di mercoledì 24 giugno 2026 sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell’alta pressione che continua a interessare gran parte del Friuli Venezia Giulia. Il quadro meteorologico si presenterà favorevole per attività all’aperto, passeggiate sul lungomare e uscite in mare, con temperature piacevoli e assenza di precipitazioni.

Mattino: cielo sereno e clima ideale

Le prime ore della giornata vedranno cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio triestino. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali, contribuendo a mantenere l’aria relativamente asciutta e gradevole. Le temperature partiranno da valori minimi attorno ai 27°C, segnale di una notte particolarmente mite tipica delle località costiere in questa fase estiva.

Pomeriggio: sole prevalente e massime vicine ai 30 gradi

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà stabile. Il sole sarà protagonista, pur con il passaggio di qualche nube innocua. La temperatura massima raggiungerà circa 29°C, valore perfettamente in linea con le medie di fine giugno. I venti ruoteranno da Ovest-Nordovest, mantenendosi moderati e garantendo una leggera ventilazione lungo la costa. Il mare si presenterà poco mosso, favorendo le attività balneari e la navigazione da diporto.

Sera: qualche addensamento ma nessun peggioramento

Durante le ore serali è previsto un aumento della nuvolosità con alcuni addensamenti, ma senza fenomeni significativi. La situazione rimarrà dunque tranquilla e non sono attese precipitazioni. Lo zero termico attorno ai 4.144 metri conferma inoltre la persistenza di una massa d’aria piuttosto calda in quota.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 25 giugno : la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature simili a quelle di mercoledì;

: la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature simili a quelle di mercoledì; Venerdì 26 giugno: persistono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, senza variazioni significative e con clima pienamente estivo;

persistono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, senza variazioni significative e con clima pienamente estivo; Sabato 27 giugno: weekend in apertura all’insegna del bel tempo, con sole prevalente e solo qualche nube di passaggio nelle ore più calde.

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