Udine, previsioni meteo del 24 giugno 2026

UDINE – L’alta pressione continua a dominare il quadro meteorologico sul Friuli Venezia Giulia e regalerà a Udine una giornata prevalentemente stabile anche nella giornata di mercoledì 24 giugno 2026. Il sole sarà presente per gran parte della giornata, anche se non mancheranno alcuni addensamenti nelle ore centrali che potrebbero dar luogo a fenomeni molto deboli e localizzati.

Mattino: avvio soleggiato e temperature in rapido aumento

La mattinata si aprirà con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. I venti soffieranno debolmente da Nord-Nordest, mentre le temperature partiranno da valori minimi attorno ai 22°C. L’atmosfera si presenterà già calda fin dalle prime ore, complice l’elevata stabilità atmosferica.

Pomeriggio: qualche nube in più e possibili deboli piovaschi

Nel corso delle ore centrali della giornata aumenteranno temporaneamente le nubi. Sono possibili deboli precipitazioni locali, con accumuli complessivi molto contenuti, stimati intorno a 0,5 millimetri. Si tratterà di fenomeni isolati e di breve durata che non comprometteranno il quadro generale della giornata. Le temperature raggiungeranno una massima di circa 33°C, mentre l’afa continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree urbane.

Sera: ritorno delle schiarite

Con il passare delle ore serali la nuvolosità tenderà a dissolversi rapidamente. Torneranno ampie schiarite e condizioni generalmente stabili. I venti ruoteranno verso Sud-Sudovest, mantenendosi deboli. Lo zero termico attorno ai 4.145 metri conferma la presenza di aria molto calda alle quote più elevate.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 25 giugno: prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature ancora elevate;

prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature ancora elevate; Venerdì 26 giugno: giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi e clima pienamente estivo;

giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi e clima pienamente estivo; Sabato 27 giugno: ancora sole e stabilità atmosferica, con caldo moderato e poche variazioni rispetto ai giorni precedenti.

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