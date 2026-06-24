Trieste, previsioni meteo del 25 giugno 2026

TRIESTE – La giornata di giovedì 25 giugno 2026 sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche decisamente favorevoli su Trieste e lungo tutta la fascia costiera del Friuli Venezia Giulia. L’azione dell’alta pressione garantirà infatti tempo stabile, cielo prevalentemente sereno e assenza di precipitazioni, in un contesto pienamente estivo. Le temperature si manterranno gradevoli grazie alla vicinanza del mare, con valori compresi tra 26°C di minima e 31°C di massima, mentre il mare si presenterà quasi calmo, ideale per attività balneari e gite lungo il litorale.

Mattino: sole e ventilazione nordorientale

Le prime ore della giornata si apriranno con ampie schiarite e cieli sereni o poco nuvolosi. La presenza dell’alta pressione favorirà condizioni di grande stabilità atmosferica e un avvio di giornata particolarmente luminoso. I venti soffieranno moderati da Nordest, contribuendo a mantenere l’aria relativamente gradevole nonostante il clima pienamente estivo. La visibilità sarà ottima su tutto il Golfo di Trieste.

Pomeriggio: estate protagonista sulla costa

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena meteorologica. Le temperature raggiungeranno valori massimi intorno ai 31°C, accompagnate da un tasso di umidità contenuto rispetto ad altre aree della pianura friulana. I venti tenderanno a disporsi da Nord-Nordovest, risultando localmente tesi lungo la costa ma senza particolari criticità. Il mare resterà quasi calmo, favorendo attività nautiche, sport acquatici e turismo balneare. Lo zero termico a quota 4455 metri conferma la presenza di una massa d’aria molto calda sull’intero Nordest.

Sera: aumento delle nubi ma senza piogge

Durante le ore serali si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità. Le infiltrazioni umide in quota potranno favorire la comparsa di qualche addensamento più consistente, ma il rischio di precipitazioni resterà praticamente nullo. La serata si manterrà quindi asciutta e piacevole, ideale per passeggiate sul lungomare, eventi all’aperto e attività nei locali del centro cittadino.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 26 giugno: la giornata sarà ancora caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in linea con le medie elevate del periodo;

la giornata sarà ancora caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in linea con le medie elevate del periodo; Sabato 27 giugno: poche variazioni previste: cieli poco nuvolosi e clima estivo, senza fenomeni significativi;

poche variazioni previste: cieli poco nuvolosi e clima estivo, senza fenomeni significativi; Domenica 28 giugno: l’alta pressione continuerà a garantire sole prevalente e condizioni ideali per il mare, con temperature ancora gradevoli lungo la costa triestina.

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