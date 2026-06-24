Udine, previsioni meteo del 25 giugno 2026

UDINE – Per giovedì 25 giugno 2026 il meteo su Udine sarà dominato dall’alta pressione, che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile e prevalentemente asciutto. La città friulana vivrà una giornata pienamente estiva con temperature massime fino a 33°C e una sensazione di caldo accentuata dall’allerta afa prevista sul territorio. Qualche nube potrà comparire nel corso della giornata, soprattutto verso sera, ma senza conseguenze significative.

Mattino: cielo poco nuvoloso e clima già caldo

La mattinata inizierà con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. I venti deboli da Nord-Nordest favoriranno un buon ricambio d’aria nelle prime ore del giorno. Le temperature partiranno da valori minimi intorno ai 22°C, mantenendo comunque una sensazione di caldo già dalle prime ore.

Pomeriggio: afa e temperature fino a 33 gradi

Nel pomeriggio il sole continuerà a prevalere. Qualche addensamento nuvoloso potrà svilupparsi localmente, ma senza fenomeni degni di nota. Le temperature raggiungeranno i 33°C, mentre lo zero termico a 4469 metri testimonierà la presenza di una massa d’aria particolarmente calda. I venti ruoteranno da Sud, mantenendosi moderati. Sarà soprattutto l’afa a rappresentare l’elemento meteorologico più significativo della giornata.

Sera: qualche nube in più ma tempo asciutto

Durante la serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità con addensamenti sparsi, senza tuttavia precipitazioni. Le condizioni rimarranno favorevoli per eventi all’aperto e attività serali, con temperature che resteranno elevate anche dopo il tramonto.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 26 giugno: ancora cieli poco nuvolosi e temperature estive, con caldo persistente ma senza particolari variazioni;

ancora cieli poco nuvolosi e temperature estive, con caldo persistente ma senza particolari variazioni; Sabato 27 giugno: scenario molto simile con tempo stabile e sole prevalente, accompagnato da qualche nube di passaggio;

scenario molto simile con tempo stabile e sole prevalente, accompagnato da qualche nube di passaggio; Domenica 28 giugno: la giornata si presenterà prevalentemente soleggiata, con temperature elevate e condizioni generalmente asciutte.

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