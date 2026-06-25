Trieste, previsioni meteo del 26 giugno 2026

TRIESTE – Il meteo di Trieste per domani 26 giugno sarà dominato da condizioni di piena stabilità atmosferica, grazie alla presenza dell’anticiclone subtropicale che continua a garantire tempo stabile su tutto il Friuli Venezia Giulia. Il quadro generale è quello di una giornata dal sapore pienamente estivo, con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, assenza di precipitazioni e valori termici in ulteriore aumento. Le temperature raggiungeranno una massima di 32°C, con minime attorno ai 26°C. Lo zero termico si porterà fino a circa 4635 metri, segnale di una massa d’aria molto calda in quota. Nessuna allerta meteo presente, ma resta l’attenzione per il disagio da afa nelle ore centrali della giornata.

Mattino: cielo limpido e clima già caldo dalle prime ore

La mattinata a Trieste inizierà con condizioni di tempo stabile e soleggiato, con cielo in prevalenza sereno o solo lievemente velato. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti orientali, contribuendo a mantenere il mare in condizioni relativamente tranquille. Le temperature saliranno rapidamente, rendendo percepibile il caldo già entro le prime ore del giorno.

Pomeriggio: sole pieno e picco termico fino a 32°C

Il pomeriggio rappresenterà la fase più calda della giornata. Il cielo resterà stabile con assenza di nuvolosità significativa e nessuna precipitazione attesa. Le temperature raggiungeranno il picco di 32°C, mentre la brezza da nord contribuirà solo marginalmente ad attenuare la sensazione di calore. Si conferma quindi una fase di caldo intenso ma tipicamente estivo, con condizioni ideali per attività balneari ma con possibile disagio nelle ore centrali.

Sera: stabilità atmosferica e clima mite sull’Adriatico

La sera manterrà condizioni di tempo stabile e cieli poco nuvolosi su Trieste e costa adriatica. Il calo termico sarà graduale, con valori ancora miti anche dopo il tramonto. Il mare resterà poco mosso, favorendo una serata tranquilla lungo il litorale.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 27 giugno: ancora tempo stabile e soleggiato, con caldo leggermente in aumento;

ancora tempo stabile e soleggiato, con caldo leggermente in aumento; Domenica 28 giugno: condizioni in prevalenza stabili con cielo poco nuvoloso;

condizioni in prevalenza stabili con cielo poco nuvoloso; Lunedì 29 giugno: possibile lieve variabilità ma senza segnali di peggioramento significativo.

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