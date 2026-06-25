Udine, previsioni meteo del 26 giugno 2026

UDINE – Il meteo di Udine per domani 26 giugno sarà caratterizzato da condizioni pienamente estive, con un quadro dominato dall’alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato su tutta la pianura friulana. Non sono previste precipitazioni e la giornata sarà segnata da un progressivo aumento delle temperature. Le massime toccheranno i 35°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 23°C, valori tipici di una forte ondata di caldo. Lo zero termico salirà fino a circa 4621 metri, confermando un’atmosfera molto calda anche in quota. Presente il rischio di afa intensa nelle ore pomeridiane.

Mattino: sole pieno e rapido riscaldamento dell’aria

La mattinata inizierà con cieli in prevalenza poco nuvolosi o sereni su Udine e pianura friulana. I venti saranno deboli da nord-nordest e non impediranno il rapido aumento delle temperature. Già dalle prime ore si percepirà un clima caldo e tipicamente estivo.

Pomeriggio: caldo intenso e picco fino a 35°C

Il pomeriggio sarà la fase più critica della giornata dal punto di vista termico. Il cielo resterà stabile con assenza di precipitazioni e forte insolazione su tutta l’area udinese. Le temperature raggiungeranno i 35°C, con una sensazione di caldo ulteriormente amplificata dall’umidità. I venti ruoteranno da sudovest mantenendosi deboli o moderati. Si conferma un contesto di caldo intenso e afa diffusa, tipico delle fasi anticicloniche estive.

Sera: clima stabile e attenuazione graduale del caldo

Anche la sera non porterà cambiamenti significativi: cieli poco nuvolosi e condizioni asciutte su tutta la provincia di Udine. Le temperature caleranno lentamente, mantenendo un clima mite anche dopo il tramonto. La stabilità atmosferica continuerà senza interruzioni.

Tendenza meteo Udine

Sabato 27 giugno: ancora sole e caldo intenso;

ancora sole e caldo intenso; Domenica 28 giugno: tempo stabile con lieve variabilità locale;

tempo stabile con lieve variabilità locale; Lunedì 29 giugno: possibile maggiore nuvolosità ma senza fenomeni significativi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook