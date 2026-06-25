Udine, previsioni meteo del 26 giugno 2026
Udine meteo 26 giugno: sole e caldo fino a 35°C, afa intensa e stabilità estiva su tutta la pianura friulana.
UDINE – Il meteo di Udine per domani 26 giugno sarà caratterizzato da condizioni pienamente estive, con un quadro dominato dall’alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato su tutta la pianura friulana. Non sono previste precipitazioni e la giornata sarà segnata da un progressivo aumento delle temperature. Le massime toccheranno i 35°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 23°C, valori tipici di una forte ondata di caldo. Lo zero termico salirà fino a circa 4621 metri, confermando un’atmosfera molto calda anche in quota. Presente il rischio di afa intensa nelle ore pomeridiane.
Mattino: sole pieno e rapido riscaldamento dell’aria
La mattinata inizierà con cieli in prevalenza poco nuvolosi o sereni su Udine e pianura friulana. I venti saranno deboli da nord-nordest e non impediranno il rapido aumento delle temperature. Già dalle prime ore si percepirà un clima caldo e tipicamente estivo.
Pomeriggio: caldo intenso e picco fino a 35°C
Il pomeriggio sarà la fase più critica della giornata dal punto di vista termico. Il cielo resterà stabile con assenza di precipitazioni e forte insolazione su tutta l’area udinese. Le temperature raggiungeranno i 35°C, con una sensazione di caldo ulteriormente amplificata dall’umidità. I venti ruoteranno da sudovest mantenendosi deboli o moderati. Si conferma un contesto di caldo intenso e afa diffusa, tipico delle fasi anticicloniche estive.
Sera: clima stabile e attenuazione graduale del caldo
Anche la sera non porterà cambiamenti significativi: cieli poco nuvolosi e condizioni asciutte su tutta la provincia di Udine. Le temperature caleranno lentamente, mantenendo un clima mite anche dopo il tramonto. La stabilità atmosferica continuerà senza interruzioni.
Tendenza meteo Udine
- Sabato 27 giugno: ancora sole e caldo intenso;
- Domenica 28 giugno: tempo stabile con lieve variabilità locale;
- Lunedì 29 giugno: possibile maggiore nuvolosità ma senza fenomeni significativi.
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