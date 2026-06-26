Trieste, previsioni meteo del 27 giugno 2026

TRIESTE – Il meteo di Trieste per venerdì 27 giugno 2025 conferma una fase pienamente estiva dominata da alta pressione stabile e condizioni di bel tempo diffuso. La città giuliana vivrà una giornata caratterizzata da sole prevalente, assenza di precipitazioni e valori termici tipici di una piena ondata di caldo. Non sono previste piogge e il contesto atmosferico sarà ulteriormente stabilizzato dalla presenza di masse d’aria subtropicali in quota.

Mattino: cielo sereno e ventilazione da Est

La giornata si aprirà con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, condizioni ideali per un avvio stabile e luminoso su tutta l’area triestina. I venti saranno moderati da Est, contribuendo a mantenere il cielo limpido ma senza attenuare la sensazione di caldo crescente.

Pomeriggio: picco termico e venti tesi da Ovest

Nel corso delle ore centrali si raggiungerà la temperatura massima di 32°C, con condizioni di piena stabilità atmosferica. Nel pomeriggio i venti si disporranno da Ovest risultando tesi, elemento tipico delle giornate anticicloniche estive sull’alto Adriatico. Il mare resterà poco mosso, favorendo condizioni favorevoli lungo la costa. L’unico elemento di rilievo sarà l’aumento del disagio da afa diffusa, soprattutto nelle zone urbane.

Sera: stabilità e clima ancora caldo

Anche la sera non porterà variazioni significative: il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con temperature ancora elevate e raffreddamento lento.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 28 giugno: tempo stabile e soleggiato;

tempo stabile e soleggiato; Lunedì 29 giugno: fase più variabile con maggiore presenza di nubi;

fase più variabile con maggiore presenza di nubi; Martedì 30 giugno: ritorno del bel tempo con cieli poco nuvolosi.

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